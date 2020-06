Un dels impulsors de la regulació del consum de cànnabis demana l'indult i porta el cas al Constitucional

Un dels impulsors de la regulació del consum de cànnabis a tot l'Estat ha tornat a posar la pilota al terrat del govern espanyol perquè impulsi d'una vegada per totes una legislació per regular el seu consum i l'activitat dels clubs, que des de fa anys es troben en un buit legal i alguns dels quals arrosseguen condemnes penals. És el cas del president de la Federació d'Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya (Fedcac), Albert Tió, que ha sigut condemnat a cinc anys de presó. El Suprem ha validat la sentència de l'Audiència de Barcelona i per evitar el seu ingrés imminent a presó Tió ha demanat un indult, que haurà de valorar el govern espanyol.

Paral·lelament Tió ha presentat un recurs al Tribunal Constitucional per al·legar la vulneració de diversos drets fonamentals. D'aquesta manera es busca reobrir el debat des de dues vessants, la política –que coincideix amb la presència al govern espanyol de Podemos, un dels partits favorables a la regulació– i la judicial.

La petició d'indult que han presentat els dos advocats de Tió, Héctor Brotons i Sònia Olivella, exposa que han passat sis anys des de que es va obrir la causa penal contra el seu client –Tió va ser condemnat per l'activitat al capdavant de l'associació Airam, el club cannàbic més important de Catalunya, entre el 2012 i el 2014– i que sempre han sigut transparents. "Hem comès molts errors però no som delinqüents", ha assegurat aquest dimarts Tió, que considera que ell i els altres condemnats han sigut "un cap de turc" de les iniciatives per legalitzar el consum de cànnabis i acabar amb una inseguretat jurídica que assegura que només beneficia "els que delinqueixen".

Juntament amb la petició de gràcia l'equip de Tió ha engegat una campanya de recollida de signatures a la plataforma Change.org. "Potser ens vam avançar als temps i vam pensar que les lleis es podien adaptar a la societat i no al revés", ha assegurat Tió, que ha demanat al govern espanyol que abordi d'una vegada per totes la regulació del consum de cannabis. De fet, fa un any Tió ja va començar una altra campanya política amb el mateix objectiu.

Olivella considera que, a través de la petició d'indult, obre una oportunitat al govern espanyol per corregir la inseguretat jurídica actual. "El govern espanyol ha de valorar coses que els tribunals no han tingut en compte, que la política arribi on no han volgut arribar els tribunals", ha reclamat la lletrada, que es preguntava "Quin sentit té que l'Albert entri a la presó quan aquest debat que ell va desestigmatitzar és més actual que mai?".

El precedent

Pel que fa al recurs presentat davant del Tribunal Constitucional, Brotons ha admès que només l'1% de les iniciatives presentades davant d'aquest organisme prosperen, però ha recordat el precedent del cas Pannagh, que ell mateix va portar a l'alt tribunal de garanties. L'abril de 2018 el Constitucional va anular la condemna dictada el desembre del 2015 pel Suprem a quatre membres de l'Associació d'Usuaris de Cannabis Pannagh de Bilbao i va considerar que es va vulnerar el seu dret de defensa i a un "procés amb totes les garanties".

Brotons considera que en cas de Tió s'han vulnerat diversos drets fonamentals: el dret a la dignitat personal, "a no ser considerat un delinqüent o un drogoaddicte", el dret a la llibertat, a la salut i a la seguretat jurídica, "perquè la pròpia sentència del Constitucional qüestiona el marc legal actual", ha assegurat el lletrat en referència al pronunciament del 2018. En cas que el recurs no prosperi, no descarta portar-lo al Tribunal Europeu de Drets Humans.