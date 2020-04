L'home que va confessar haver matat una nena de 13 anys a Vilanova s'enfronta a presó permanent revisable

La Fiscalia demana la condemna més alta prevista en el Codi Penal espanyol, presó permanent revisable, per a l'home que va confessar haver matat una menor de 13 anys a Vilanova el juny del 2018, que era la neta dels seus veïns. L'home va aprofitar que la nena baixava per l'escala per fer-la entrar al seu pis i la va acabar escanyant. El fiscal Félix Martín assegura en el seu escrit d'acusació que el detingut –que continua en presó preventiva– va actuar mogut per un "pervers desig" i que també va agredir la nena sexualment, tot i que l'autòpsia no ho va donar per provat. En el seu escrit, el fiscal demana que aquest delicte sigui castigat amb una pena extra de 10 anys de presó i de 10 més de llibertat vigilada.





L'escrit d'acusació del fiscal és contundent i assegura que l'acusat va actuar "amb la buscada i afegida satisfacció" de causar a la nena "el màxim patiment possible" a més de "vexar-la" per la manera com la va acabar matant. A l'escena del crim es va trobar una corretja de gos que l'acusat hauria fet servir per escanyar la nena. L'home va assegurar que no recordava res del que havia passat però va assumir que havia de ser el culpable de la mort de la nena. Les seves explicacions no van convèncer les acusacions, que sempre han defensat que l'acusat era conscient dels seus actes. De fet, l'advocat de la família de la nena, Juan Carlos Zayas, ha demanat també la condemna de presó permanent revisable per a l'home.

Hi ha pocs precedents d'una condemna de presó permanent revisable a l'Estat. L'Audiència de Barcelona va ser el primer tribunal a Catalunya que va imposar aquesta pena de presó el 2019, per a un home que va violar i matar una dona a Castellar del Vallès el 2015.