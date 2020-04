La Fiscalia es querella contra un tuitaire per difondre 'fake news' contra els 'menes'

"Aquí teniu el vídeo del mena marroquí de Canet de Mar, d'aquests als quals donarem una paga fins als 23 anys [...]. Aquests energumens i aquestes manades de marroquins no sortiran als mitjans". Era el comentari que acompanyava un vídeo d'una violació que va publicar un usuari de Twitter el juliol passat. El vídeo va tenir prop de 22.000 reproduccions, gairebé un centenar de comentaris i va ser repiulat diverses vegades. En realitat, però, es tracta d'una agressió anterior que es va produir a la Xina –i que van difondre les autoritats d'aquest país per intentar capturar l'agressor–, i no a Canet de Mar, com assegurava l'autor de la fake news. El fiscal de Delictes d'Odi ha presentat una querella contra aquest home davant d'un jutjat de Mataró.

La Fiscalia considera que l'autor del tuit, que es fa anomenar Bruce Castigador a la xarxa, va fer el tuit "mogut per la seva animadversió i profund rebuig cap als immigrants d'origen marroquí, entre ells al seu sector més vulnerable, com són els menors estrangers no acompanyats". L'objectiu, diu el fiscal, era generar odi a la xarxa contra els menes atribuint-los conductes violentes.

Publicacions xenòfobes

Segons la querella, la piulada amb el fals vídeo de la violació a Canet no era un fet aïllat en el compte d'aquest usuari de Twitter. Revisant el seu perfil, el fiscal ha trobat diverses "publicacions xenòfobes" contra els estrangers, especialment pel que fa als marroquins i musulmans. També s'hi ha detectat la presència de símbols neonazis.

Aquesta és la segona querella de la Fiscalia de Delictes d'Odi de Barcelona contra les fake news a l'Estat. Al febrer el fiscal també es va querellar contra una tuitaire a qui va acusar de difondre un altre vídeo fals, que atribuïa conductes violentes als menes i que en realitat havia estat gravat al Brasil.