La Fiscalia i les acusacions s'oposen a la repetició del judici per l'assassinat de Diana Quer que demana el condemnat

El Tribunal Superior de Justícia de Galícia té sobre la taula un dels últims capítols judicials sobre l'assassinat de Diana Quer, la jove desapareguda l'estiu del 2016 i trobada morta el gener del 2018. Després de ser condemnat a presó permanent revisable, José Enrique Abuín va recórrer la sentència, assegurant que el procés s'havia fet sense garanties i demanant la repetició del judici. Aquest dimarts s'ha celebrat la vista d'apel·lació i la Fiscalia i les acusacions s'hi han oposat. Segons l'agència Efe, les dues parts han explicat que el primer procediment va complir totes les garanties i que no hi ha motius per repetir-lo. Per això volen que el tribunal confirmi la condemna d'Abuín.

El condemnat ha seguit la sessió per videoconferència i ha demanat poder fer ús de la paraula: "No vaig amagar res", ha assegurat davant del tribunal. Abuín va admetre al judici que havia matat Quer, però va negar haver-la agredit sexualment per evitar la màxima condemna prevista al Codi Penal, la presó permanent revisable.

L'advocada d'Abuín, María Fernanda Álvarez, ha defensat que la investigació tenia ombres, que el mal estat en què es va trobar el cos de la noia feia impossible demostrar l'existència d'una agressió sexual i que l'evolució del cas havia estat condicionada per la "pressió mediàtica", sobretot pel fet que a Abuín l'havia jutjat un jurat popular.

Ni la Fiscalia ni l'acusació particular hi estan d'acord. Asseguren que Abuín va comptar amb totes les garanties processals, malgrat que es tractés d'un cas mediàtic, i consideren que les proves contra el condemnat són concloents.