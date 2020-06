La Fiscalia rebaixa la petició de pena per a la Manada de Pineda acusada de violar en grup una menor

Continua sent una petició de pena elevada però no arriba ni a la meitat de la condemna que es demanava originalment per als dos homes acusats d'un dels casos més recents de violació en grup a Catalunya. El 22 de març del 2018 un grup de joves –alguns menors d'edat– s'haurien emportat per la força una menor que s'estava embolicant amb un conegut seu a Tordera i l'haurien conduït fins a una masia en ruïnes als afores de Pineda on l'haurien agredit sexualment per torns durant hores, mentre un d'ells ho gravava en vídeo i en feia fotografies. Les imatges van acabar penjades a l'Instragram d'un dels acusats. La Fiscalia demanava inicialment 149 i 164 anys de presó respectivament per als dos acusats adults, però aquest divendres en l'última sessió del judici, ha decidir rebaixar-los la pena. Per al primer dels acusats demana ara 46,5 anys de presó, enlloc de 149, i per al segon, 81,5, enlloc de 164 anys.

En tots dos casos, la fiscal ha tingut en compte que té proves com per justificar la participació dels dos acusats en cinc agressions sexuals a la víctima, però no en les onze que els atribuïa inicialment. A més en el cas del primer dels acusats, a qui finalment demana 46,5 anys de presó, té en compte una atenuant d'anomalia psíquica, a la vista dels informes dels psicòlegs que l'han portat. Tot i així, la Fiscalia demana que a més de la condemna de presó –segons la llei, com a molt els acusats podrien estar entre reixes un màxim de 20 anys– els dos homes estiguin 10 anys més en llibertat vigilada i durant aquest temps se'ls prohibeixi utilitzar Instagram.

Violència i intimidació

En el seu informe final, la fiscal ha donat total credibilitat al testimoni de la víctima i considera que els acusats –a qui la noia va poder identificar i a qui es reconeix en les fotografies– van "obligar" la menor a anar a la masia i a realitzar determinades pràctiques sexuals en contra de la seva voluntat. "La menor explica que la van agafar pels braços i la van posar contra la paret (...), hi va haver violència", ha assegurat la fiscal. De fet, en el seu escrit d'acusació, la Fiscalia ja explicava que les gravacions deixaven constància de les peticions de la menor perquè els homes s'aturessin i de les vexacions verbals i físiques a què els seus agressors la van sotmetre.

La fiscal considera que hi va haver violència i intimidació. En primer lloc, per l'escenari en què es va produir la violació, una masia aïllada en ruïnes, que tenia totes les portes i finestres tapiades –excepte per un únic punt d'accés per on es va fer passar la noia– i que es va convertir en un escenari perfecte, segons la representant del ministeri públic, per a què es produís la "violència ambiental" que el Tribunal Suprem defineix en la sentència contra la Manada dels Sanfermines. En segon lloc, la fiscal té en compte la superioritat numèrica dels acusats respecte de la víctima. "No fa falta que hi hagi una resistència física", ha recordat la fiscal, "als vídeos es veu clarament que la víctima no podia fer res més que deixar-se portar".

Segons la Fiscalia, les expressions dels acusats i la resta de menors ja jutjats per aquesta agressió van contribuir a intimidar la víctima. Més enllà de les agressions sexuals que ells mateixos van cometre, la fiscal deixa clar que els acusats no van ser "simples espectadors" dels fets, especialment en el cas de l'acusat que va enregistrar els vídeos i fer les fotos, en algunes de les quals es veuen els acusats somrient a la càmera. Per tot plegat, la fiscal considera que els acusats van col·locar la víctima en una situació de "total indefensió".