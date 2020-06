Una nova sentència eleva la pena als condemnats per l'agressió a la carpa de la selecció, que podrien anar a presó

L'octubre de l'any passat una jutge de Barcelona va condemnar a un any i mig de presó quatre joves acusats d'atacar un espai de la plataforma Barcelona con la Selección el 2016. La sentència considerava que els condemnats van actuar motivats per la seva "animadversió ideològica a tot allò que representa Espanya i és espanyol". Ara l'Audiència de Barcelona ha acceptat un recurs de l'acusació i ha elevat la pena per a tres dels quatre condemnats fins a 27 mesos de presó i tres multes que sumen 6.444 euros per a cadascun d'ells.

El tribunal ha acceptat el recurs de l'advocat de la plataforma, Josep Maria Fuster Fabra, que argumentava que no es podia tenir en compte com a atenuant de la reparació del dany els diners que els ara condemnats havien consignat al jutjat just abans del judici. L'Audiència recorda en la nova sentència que els joves havien consignat menys d'un terç de la quantitat total que els reclamaven les acusacions "i no consta que les quantitats fossin ni tan sols per a aquesta reparació", subratllen els magistrats.

Atac gratuït

El tribunal també confirma la primera sentència que explicava que els condemnats, que formaven part del col·lectiu Desperdicis de la grada d'animació de la Unió Esportiva Sant Andreu de Barcelona, havien actuat de manera "gratuïta" i amb l'objectiu de "castigar i humiliar" els membres de la carpa. "No es va tractar d'una simple bretolada sinó d'un atac per motius d'odi contra el que representa Espanya", apuntava la sentència.

Pel que fa al quart condemnat, la nova sentència de l'Audiència de Barcelona li imposa un any de presó. Tot i que les penes per als altres tres superin els dos anys de presó, no implica l'ingrés entre reixes automàtic. Dependrà del que decideixi el jutjat a l'hora d'executar la condemna, un cop sigui ferma.