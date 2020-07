Presó provisional per a l'home detingut per llançar sosa càustica a una mare i la filla

Presó provisional per a l'home detingut aquest dimecres per haver llançat sosa càustica a una mare i la seva filla de cinc anys en ple carrer dilluns a Sant Feliu de Guíxols. La dona ja havia denunciat fa un mes l'agressor per coaccions. El jutjat d'instrucció 3 de la localitat –especialitzat també en casos de violència contra la dona– ha interrogat aquest dijous l'arrestat, de 45 anys i sense antecedents, i l'ha enviat provisionalment entre reixes, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El jutge també ha mantingut l'ordre d'allunyament de l'home respecte a les dues víctimes, per protegir-les. Les víctimes van ingressar a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona amb cremades provocades pel producte corrosiu. La dona té cremades molt greus al llavi, a la geniva i a la còrnia de l'ull dret, fins al punt que el podria perdre. La nena té lesions al llavi i a l'ull de poca intensitat. A banda de les dues dones hi ha una tercera lesionada, una dona que cuida habitualment la menor i a qui li va caure el producte corrosiu a les cames en el moment de l'agressió.

De fet, el jutge ha tingut en compte la gravetat de les lesions per dictar l'ordre de presó preventiva, tenint en compte que poden comportar una condemna de fins a 12 anys de presó per a l'arrestat en funció de l'evolució que acabin tenint les víctimes i de si se l'arriba a jutjar per tres delictes de lesions greus.

Els fets van passar dilluns cap a dos quarts d'una del migdia al carrer València de Sant Feliu de Guíxols. Segons recull la resolució judicial, l'agressor, que havia mantingut una relació afectiva amb la dona, es va presentar a primera hora del matí a casa de la víctima i va llençar pedres a la finestra. Finalment la dona va baixar a recriminar-li l'acció i en aquell moment ell la va agafar pel cabell i va ruixar-la amb la sosa càustica. Part del producte corrosiu va impactar també contra la nena que va baixar darrera de la mare. Una dona que habitualment cuida la nena també va sortir a l'escala i va patir cremades a les cames pel mateix producte. Després l'home va fugir. No es tractava d'un desconegut, perquè la dona l'havia denunciat feia un mes per un delicte de coaccions, però el jutge que inicialment portava aquest cas va desestimar una ordre de protecció perquè no es donaven els requisits.

Durant la seva declaració, l'home ha assegurat que se li havia caigut el producte de manera "accidental" i que en cap cas tenia intenció de ferir a la víctima. De fet, ha al·legat que ell també tenia lesions. També ha negat voler fugir, tot i que en el moment dels fets portava 600 euros a sobre i el passaport. Aquest fet també l'ha tingut en compte el jutge per decretar el seu ingrés a presó.

El detingut també tenia una sèrie de denúncies creuades amb el marit de la dona ferida greu. Segons fonts del TSJC, el 30 de maig, el mateix dia que la dona va denunciar-lo per coaccions, aquest home havia presentat una altra denúncia contra el marit de la víctima per intentar atropellar-lo amb el cotxe i haver-li causat lesions. Els dos homes tenien un altre procediment amb denúncies creuades per un delicte lleu de lesions que hauria tingut lloc el 8 de maig.