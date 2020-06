Una jutge augmenta la indemnització a familiars de les víctimes de Germanwings

Tercera sentència judicial sobre la tragèdia de Germanwings, la mort de 150 passatgers i tripulants del vol de Barcelona a Düsseldorf que el copilot Andreas Lubitz va estavellar expressament contra els Alps el 24 de març del 2015. Cinc anys després de la tragèdia, una jutge de Barcelona ha acceptat parcialment la demanda de 13 familiars de les víctimes i els ha concedit una indemnització més elevada que la que inicialment va pactar la companyia aèria amb la majoria dels afectats. Ara bé, la sentència torna a agafar com a patró per fixar les quantitats el barem dels accidents de trànsit, incrementat en un percentatge del 20% al 45%, i descarta tenir en compte el patiment o "els danys morals" de les víctimes. Aquest és un argument que també havien fet arribar als tribunals un altre grup d'afectats per la tragèdia de Germanwings.

D'aquesta manera, els tretze familiars d'aquest procediment rebran indemnitzacions que van des dels 22.150 euros fins als 389.409 euros. La xifra total s'eleva per sobre dels 1,5 milions d'euros. La sentència determina, però, que serà l'aerolínia Germanwings qui s'haurà de fer càrrec de les compensacions i no la seva matriu Lufthansa, que també apareixia com a demandada.

La sentència no s'aparta del pronunciament que ja va fer l'Audiència de Barcelona sobre el cas de la tragèdia de Germanwings ni tampoc de les sentències per l'accident de Spanair, que ja havien fixat el barem dels accidents de trànsit incrementat com a patró a seguir en el cas dels sinistres aeris. En canvi, sí que descarta tenir en compte el patiment de les víctimes com un factor afegit per a elevar les indemnitzacions. L'argument de la magistrada és que el patiment i els danys morals de les víctimes no es poden traslladar als seus hereus, perquè és una "afectació personal intransferible".