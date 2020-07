Un any i nou mesos de presó per trencar una cadena i agredir un mosso durant la investidura fallida de Puigdemont

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a un any i nou mesos de presó un home acusat de trencar una cadena per permetre que un grup de manifestants entressin al Parc de la Ciutadella de Barcelona el 30 de gener del 2018, durant la investidura fallida de l'expresident Carles Puigdemont. També condemnen l'home per agredir el mosso que ho hauria intentat impedir. Aquell dia els Mossos d'Esquadra havien blindat el recinte, però els concentrats van aconseguir obrir una de les portes i van inundar els camins fins al Parlament.

Segons la sentència, l'objectiu de l'home era precisament trencar el cadenat per permetre l'entrada de més manifestants al parc. El condemnat va negar els fets al judici però la sentència descarta la seva versió i la considera "increïble i inversemblant". La Fiscalia demanava tres anys de presó per l'home, mentre que la Generalitat va decidir retirar l'acusació el dia abans del judici.





El tribunal basa la condemna en el testimoni dels mossos que van declarar al judici i en els informes policials que van redactar en el moment dels fets. L'advocat que defensa el condemnat, Benet Salellas, va criticar que l'única prova contra el seu client fos el relat policial i que no es contrastés amb altres indicis.