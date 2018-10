Es tripliquen els expedients per fixar l’edat de MENA

Fins a l’actualitat el volum principal de feina de la Fiscalia de Menors passava per la gestió dels joves d’entre 14 i 17 anys que han comès algun tipus de delicte. Però en la seva memòria del 2017 el delegat de la matèria a la Fiscalia de Barcelona ja alerta de la creixent arribada d’expedients de menors estrangers no acompanyats a qui s’ha de sotmetre a una prova d’edat per certificar que efectivament tenen menys de 18 anys i poden entrar al circuit d’atenció pública de la DGAIA. Segons l’informe de la Fiscalia, l’any passat van obrir-se 1.455 expedients per aquest motiu. Són una quarta part del volum total de feina que va haver de gestionar la Fiscalia, que també va portar 2.911 expedients de menors autors, presumptament, d’un delicte. De fet, el número d’expedients oberts amb aquesta finalitat va ser el triple dels que es van tramitar l’any 2016, tenint en compte les dades facilitades per la Fiscalia de Menors i la d’Estrangeria de Barcelona, els dos serveis que s’ocupen d’aquesta qüestió.

La memòria constata que la fiscalia -en especial el servei de guàrdia- va haver de “compaginar” el dia a dia del servei amb “la progressiva i creixent arribada” d’expedients de menors estrangers perquè se’n determinés l’edat. Segons les dades de la Fiscalia, en 814 casos es va determinar que els joves efectivament tenien menys de 18 anys i podien integrar-se en el sistema d’atenció de la Generalitat, mentre que només en 145 casos els nois eren majors d’edat. La resta d’expedients es van arxivar provisionalment.