El cadàver de la dona localitzada al riu Congost presenta signes de violència

El cos sense vida de la dona localitzada diumenge cap a les sis de la tarda a la llera del riu Congost presenta signes de violència. Així ho constaten en una nota de premsa els agents dels Mossos d'Esquadra de la divisió d'investigació criminal de Granollers que s'han fet càrrec de la investigació.

Segons les mateixes fonts policials, un testimoni que caminava per la zona va alertar de la presència d'un cadàver al riu, al seu pas per Granollers (Vallès Oriental). Per ara, no han transcendit més detalls.