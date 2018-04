Una troballa posa l'Aràbia Saudita en el mapa de la ruta de l'"Homo sapiens" cap a Europa

Un fòssil humà trobat al desert de Nefud, a l'Aràbia Saudita, han col·locat aquesta zona en el mapa de l'expansió de l'"Homo sàpiens" cap a Àsia i Europa. Es tracta d'una falange d'un dit que, segons les proves que han fet els investigadors de l'institut alemany Max Planck d'Etnohistòria, tindria entre 88.000 i 90.000 anys d'antiguitat. Segons el director del projecte, Michael Petraglia, "el descobriment posa ara Aràbia en el mapa com una regió clau per entendre els nostres orígens", ha assegurat en un comunicat.

Durant molt de temps, la península aràbiga es va considerar un territori allunyat de la branca principal de l'evolució humana. En la seva investigació publicada a la revista ' Nature Ecology and Evolution', els experts també han arribat a la conclusió que l'expansió de l'"Homo sapiens" va haver de ser més amplia, tenint en compte aquesta troballa.

Una zona de prats i llacs

La falange s'ha trobat al jaciment arqueològic d'Al Wusta, on fa 90.000 anys hi havia diversos prats i un llac, i no els àrids deserts actuals. Al mateix punt s'han trobat fòssils de diversos animals, com ara hipopòtams.

També s'han trobat eines de pedra. En el projecte, a més de l'Institut Max Planck, hi han participat institucions saudites i la Universitat d'Oxford.