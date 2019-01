L'home trobat mort al pantà de Darnius és un rus desaparegut a Llinars

Els Mossos d'Esquadra han identificat l'home que va aparèixer mort al pantà de Darnius-Boadella (Alt Empordà) el 24 de novembre amb dues pedres d'uns 10 quilos lligades al coll i els turmells, un rus la desaparició del qual es va denunciar a Llinars del Vallès (Vallès Oriental). Segons ha avançat 'El Punt' i ha confirmat Efe, es tracta de Vassili Korchagin, de 55 anys i nacionalitat russa.

Els seus familiars i coneguts a Llinars del Vallès van denunciar la seva desaparició el 29 de novembre en aquesta localitat, malgrat que van dir que no en sabien res des de feia cinc dies, quan va aparèixer mort. La víctima constava també en els cartells de l'Associació Sosdesaparecidos, que ajuda familiars de persones desaparegudes.

El cadàver de Korchagin, enfonsat molt a prop de la superfície, el van trobar el 24 de novembre dos pescadors prop del lloc conegut com a Mirador de la presa petita del pantà de Darnius-Boadella, al terme municipal de Terrades.

Els agents de l'àrea d'investigació criminal (AIC) de Girona que es van fer càrrec de la investigació no van trobar pels voltants on va aparèixer el cadàver ni el seu vehicle, ni la roba que li faltava, ni tampoc senyals de baralla, i aquesta falta d'indicis els va fer sospitar que podrien haver-lo matat en un altre lloc i haver anat al pantà a desfer-se del cos. L'autor o autors del crim van intentar posar un llast al cos amb dues pedres d'entre 5 i 10 quilos lligades al coll i els turmells, i se sospita que podrien haver-les agafat en una pedrera situada a centenars de metres del lloc on es van desfer del cos.

L'autòpsia va confirmar que la víctima no tenia aigua als pulmons, cosa que significaria que ja era mort quan el van llançar a l'aigua, que presentava múltiples contusions, la majoria a la cara i al cap i algunes amb ferides obertes i mortals, i que també mostrava senyals d'estrangulament. Almenys un cop fort a la part posterior del cap li va provocar una ferida oberta que encara sagnava quan la unitat aquàtica dels Mossos va treure el cos de l'aigua, cosa que va fer pensar als investigadors que no feia gaire que l'havien matat.

Els investigadors intenten reconstruir les hores prèvies a la seva mort per poder aportar més llum al cas, que està sota secret de sumari per ordre del jutjat d'instrucció de Figueres (Alt Empordà) que el porta.