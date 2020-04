El TSJC ordena a Interior que faci el test del covid-19 a tots els mossos

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a la conselleria d'Interior que faci el test del covid-19 a tota la plantilla d'agents dels Mossos d'Esquadra, d'"acord amb la condició de servei públic de seguretat i del risc de contagi" que poden tenir els seus agents a l'hora de prestar-lo. El TSJC ha estimat la demanda de tres sindicats de la policia catalana, SPC, CATME i SME, i també requereix al Govern que equipi els mossos amb tot el material de protecció indispensable per evitar contagis, com ara mascaretes i guants, així com la desinfecció de comissaries.

De fet, la setmana passada l'alt tribunal català ja havia estimat una demanda semblant d'un altre sindicat, la USPAC, i va requerir al departament que dotés de material de protecció els agents. Els magistrats reconeixen l'existència d'un "risc greu, de vegades mortal i sempre imminent" per als agents dels Mossos, i per això veuen "urgent" la necessitat d'adoptar de manera cautelar les mesures que demanaven els sindicats.

Aquesta no és la primera mesura cautelar que dicten els tribunals per a la protecció dels treballadors públics. La setmana passada el TSJC també va requerir a la conselleria de Salut i a diverses entitats més relacionades amb la prestació d'aquest servei que dotessin el personal sanitari dels equips de protecció necessaris. A Madrid s'han ordenat judicialment mesures semblants. Tot i així no es tracta de requeriments d'efecte immediat, ja que hi ha possibilitat de recórrer i els demandants també han de confirmar la presentació formal de l'escrit de demanda, perquè el procediment judicial tiri endavant.