Un ‘tsunami veïnal’ es manifesta contra la inseguretat i l’incivisme

“El nostre únic objectiu és aconseguir una ciutat segura, cívica i neta”. Sota el lema Tsunami veïnal. Barcelona no funciona, prop d’un miler de persones es van manifestar ahir a Barcelona per protestar per la inseguretat i l’incivisme. En un manifest conjunt, van reclamar al govern d’Ada Colau que apliqui “actuacions immediates, contundents i duradores” per fer front a la “degradació” que asseguren que pateixen els seus barris i que “posi a treballar” els serveis socials per “fer fora dels carrers” les persones que generen “inseguretat ciutadana”.

Convocats per diverses entitats i plataformes de veïns -i sense el suport explícit de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)-, els manifestants van formar diverses marxes des de la Barceloneta, la Vila Olímpica, el Fòrum, Nou Barris, el Gòtic i el Raval, i van unir-se totes a la Via Laietana, des d’on es van manifestar fins a arribar a la plaça Sant Jaume. Segons els impulsors de la mobilització, la situació es deu a la “permissivitat i l’absència d’accions específiques” de l’Ajuntament per frenar la venda il·legal, el narcotràfic o l’incivisme en general. “Estem tips de soroll, deixadesa, pisos turístics i descontrol”, lamentava la Carme, veïna de la Vila Olímpica. Manel Martínez, de l’Associació de la Barceloneta, va reclamar voluntat política perquè la solució és “fer complir la normativa vigent amb els recursos que toquen i escoltant els veïns”, va dir.

Els portaveus van esforçar-se per desvincular-se de qualsevol partit i, de fet, van reclamar als regidors que no “polititzessin” una mobilització que alguns han considerat oportunista a pocs mesos de les eleccions municipals. A la manifestació hi van assistir la candidata del PDECat a l’alcaldia, Neus Munté, i la cap de llista de Ciutadans Carina Mejías. Jaume Collboni, del PSC, va donar suport a la convocatòria per Twitter però va dir que el protagonisme ahir era dels veïns.