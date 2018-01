Reobert el trànsit al túnel del Cadí després de l'incendi d'un vehicle aquest matí

L'incendi d'un vehicle a dos quarts de nou del matí dins del Túnel del Cadí ha obligat a tallar la circulació en aquest punt per culpa de l'acumulació de fum dins el túnel, però ja ha estat reoberta, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els bombers han extingit l'incendi, que no ha causat ferits, prop de les nou del matí. Els operaris han fet feines de ventilació del túnel i no han fet desviaments alternatius en aquest punt de la C-16. Aquest fet ha provocat un quilòmetre de retencions en sentit nord, que persisteixen en alguns llocs puntuals, segons ha informat Trànsit. L'incident no ha causat ferits i fins al lloc s'hi han desplaçat cinc dotacions de bombers.

Es tracta del segon sinistre d'aquestes característiques en poques hores, després que aquesta matinada s'incendiés un autobús urbà al túnel de la ronda Litoral, a la Vila Olímpica, que ha fet tallar el trànsit durant pràcticament tota la nit però tampoc ha causat ferits.