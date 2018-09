La reputació turística de Barcelona treu un notable a internet

El patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat de Barcelona ha aconseguit un 8,92 sobre 10, segons l'Índex de Reputació Online iRON 2018, que ha publicat aquest dimecres l'Ajuntament de Barcelona i que analitza més de 4 milions d'opinions en línia. Les dades demostren que els visitants aproven els atractius arquitectònics amb un notable i que s'han convertit en l'atracció puntera del sector turístic de la capital catalana. En total, tenint en compte els atractius turístics, els allotjaments i la restauració, Barcelona ha obtingut un 8,42 de mitjana en les valoracions. Així, es posiciona com la quarta ciutat europea que més opinions positives rep, després de Madrid, Praga i Viena.

El monitor de reputació turística en línia de Barcelona Ciutat 2018, que elabora l'Observatori del Turisme de Barcelona (OTB), participat per l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona, recull les opinions de més de 15.000 recursos turístics de la ciutat, localitzats en les principals plataformes a internet, i fa seguiment dels atractius turístics, que a Barcelona obtenen un 8,91; els allotjaments, que reben un 8,24, i els restaurants, que aconsegueixen la nota més baixa, un 8,13. Entre els atractius turístics, els vinculats al patrimoni cultural són els que més ressalten.

El regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Agustí Colom, ha valorat aquests resultats i ha ressaltat la bona reputació de la ciutat entre els turistes que la visiten. Entre les millors puntuacions i recomanacions dels viatgers destaca la Sagrada Família, amb 150.000 opinions i un 9,37, i el Parc Güell en segona posició, amb un 8,62 i prop de 100.000 opinions. De fet, l'aportació del patrimoni modernista acumula més de 375.000 opinions amb valoracions de clients molt satisfactòries, a més de la Sagrada Família; per exemple, el 9,26 de la Casa Batlló i el 9,41 del Palau de la Música.

Destaca també l'elevada valoració de museus com el Museu d'Història de la Ciutat, amb un 8,98; el CosmoCaixa, amb un 9,22, i el MNAC, amb un 9,13, aquests dos últims acumulant en conjunt més de 20.000 opinions. També espais urbans com el Barri Gòtic, el Born i Ciutat Vella i la muntanya de Montjuïc –que rep una valoració de 8,71 sobre 10– han rebut més de 100.000 opinions d'usuaris.

Més informació dels visitants

Colom ha ressaltat que l'anàlisi les dades obtingudes amb el monitor de reputació turística ha ajudat a recollir l'experiència dels visitants i ha permès obtenir informació per als mercats emissors de visitants. D'aquesta manera, s'han segmentat els resultats per a un total de 15 idiomes que cobreixen un ampli espectre de mercats prioritaris per a la ciutat, tant de proximitat (estatal, francès o italià) com llunyans i emergents, entre els quals destaquen el xinès o el coreà.

Amb l'índex s'han identificar particularitats específiques de cada segment d'origen i s'ha pogut constatar la molt elevada satisfacció del turista rus i el turista xinès en relació amb els tres sectors analitzats, és a dir, allotjaments, restaurants i atractius; la valoració més baixa dels restaurants en boca del client local i estatal, o la puntuació comparativament inferior dels atractius turístics per part del visitant nòrdic, tant suec com noruec o danès.