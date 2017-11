Barcelona es torna a posar en alerta per l'habitatge

Després d'anys escalant posicions en el rànquing de problemes més greus de Barcelona, el turisme ja és a la primera posició, segons l'enquesta de serveis municipals que ha presentat avui l'Ajuntament. El document, però, alerta també sobre una altra problemàtica: la de l'habitatge, que fa un salt exponencial en relació amb l'última edició de l'enquesta i ja és el quart problema més important de la ciutat, segons els barcelonins. L'atur, que dominava aquesta classificació des de feia vuit anys, se situa ara com a segona preocupació, i van a la baixa temàtiques com el trànsit o la inseguretat Però l'enquesta, que es va fer a partir de 6.000 entrevistes presencials entre el 4 d'abril i el 27 de juny, no inclou respostes posteriors a l'atemptat que va patir Barcelona el 17 d'agost. El turisme ja dominava el rànquing de preocupacions barcelonines que recull el baròmetre semestral, però és el primer cop que capitaneja l'enquesta més gran que fa l'Ajuntament.

És el problema més greu per al 15,6% dels enquestat, pràcticament el doble que el 2016. La preocupació personal més greu continuen sent, això sí, l'atur i les condicions laborals, tot i que amb menys intensitat que l'any passat -cau deu punts-. El gran salt, però, el fa el malestar per les dificultats d'accés a l'habitatge, que es multiplica per tres en només un any i passa de ser el principal problema per a un 2% a ser-ho per a un 6,7%. Se situa així com a quarta preocupació, darrere només del turisme, l'atur i la circulació. Habitatge i turisme són, de fet, dos dels cavalls de batalla del govern municipal. El primer tinent d'alcalde de la ciutat, Gerardo Pisarello, ha remarcat durant la presentació dels resultats que estan "absolutament d'acord" amb els problemes que la ciutadania considera prioritaris.

"L'habitatge és un dels punts febles del model social barceloní des dels anys 90. És un deute pendent amb la ciutat", ha reconegut el primer tinent d'alcalde, que ha apuntat que la gràfica que es dibuixa amb la problemàtica de l'habitatge és similar a la que es va dibuixar abans de la pujada dels anys 2002 i 2003. "Apareix la preocupació perquè puguem estar davant d'una nova bombolla", ha sentenciat Pisarello. La preocupació per l'habitatge va tocar el seu particular sostre en aquesta enquesta l'any 2005, quan es va situar en el segon lloc del podi, només darrere de la inseguretat. Llavors, el 10,5% dels enquestats situaven les dificultats per tenir una casa com el principal problema de la ciutat. Aquest any també puja el malestar per la contaminació, que se situa en el cinquè lloc de la taula i és el principal problema per a un 6% dels enquestats.

Les respostes, però, no són homogènies en el conjunt del territori i, mentre que hi ha barris que no mencionen el turisme com a problema més greu a la zona, aquesta preocupació pren força, sobretot, a Ciutat Vella, el front litoral o la zona de la Sagrada Família. El soroll és un maldecap molt important per a veïns del Poble-sec i Gràcia. I la inseguretat preocupa en zones de Nou Barris, Sant Martí i Ciutat Vella.

Quant a les peticions que la ciutadania fa a l'Ajuntament, destaca la necessitat de millorar la neteja -Pisarello ha apuntat, en aquesta línia, que es preveu incrementar en 7 milions la dotació del contracte de la neteja per situat-lo en els 268 milions anuals- i la de millorar la gestió del turisme. Els enquestats també demanen al consistori, però, que faci el possible per facilitar l'accés a un habitatge.

Suport a la gestió municipal

En plena crisi del pacte de govern local -les bases de BComú han de decidir aquesta setmana si trenquen amb els seus socis socialistes-, la gestió de l'Ajuntament rep, en aquesta enquesta, la millor nota des que es fa aquesta enquesta: un 6,4. Aquesta puntuació és una dècima més alta que el 2016. Pisarello ha defensat que aquesta puntuació avala que el pacte amb els socialistes ha funcionat bé -tot i que també ha posat en aquest sac tots els grans acords que el seu grup ha segellat amb partits de l'oposició-, però ha qualificat de "molt greu" el fet que els socialistes hagin permès l'aplicació de l'article 155. "No estem jutjant la gestió municipal", ha remarcat a l'hora d'explicar que seran les bases dels comuns les que decidiran si el pacte es manté o no.

La nota que els enquestats posen al Govern és un 5,7, idèntica que la de l'any passat, i la del govern espanyol, tot i millorar tres dècimes, continua sent un suspens: un 3,6. Els enquestats posen un 7,8 a la satisfacció de viure a Barcelona.

Elogis al tramvia

Una de les novetats d'aquesta edició de l'enquesta és la pregunta sobre el tramvia que no es feia en les edicions anterior. El tram, que el govern municipal té entre celles el repte d'enllaçar per la Diagonal, en surt ben parat i obté la millor nota dels transports públics de la ciutat, un 7,2. El metro aconsegueix un 7,1, i l'autobús, un 7. En termes generals, la ciutadania està satisfeta amb l'oferta de transport públic de Barcelona. El 85% dels enquestats diuen que la dotació és bona o molt bona.

El servei municipal més ben valorat és la xarxa de biblioteques, mentre que, un any més, el servei que punxa és l'aparcament, que no ha aconseguit l'aprovat en cap edició de l'enquesta i que el 2017 obté una nota de 3,7, idèntica a la de l'any anterior.