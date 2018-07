El turista holandès mort a cops a Palma és el cineasta Wouter van Luijn

El turista holandès que va morir aquest divendres a la matinada a cops a la zona de Son Ferriol de Palma és el cineasta Wouter van Luijn, de 34 anys. El succés va tenir lloc a les cinc de la matinada molt a prop del camí de Son Banya, quan un grup de joves van apallissar Van Luijn. Les primeres investigacions apunten que el grup que va atacar el cineasta estava format per cinc joves. Van Luijn estava de vacances a Mallorca.

Un testimoni que es va trobar la víctima després de la pallissa el va traslladar en estat crític a l'hospital de Son Espases, on va morir hores després. La Policia Nacional està investigant els fets amb l'objectiu de detenir els autors de l'agressió mortal. La principal hipòtesi és que la mort de Van Luijn podria estar relacionada amb la compravenda de droga. Els agents han avisat l'ambaixada holandesa per posar-se en contacte amb els familiars de la víctima.

Un reputat cineasta

Van Luijn era muntador de cinema professional i entre la seva filmografia destaca la pel·lícula 'Wolf' (2013), dirigida per Jim Taihuttu i que va rebre el premi del jurat jove del festival internacional de cinema de Sant Sebastià. Havia participat en més d'una dotzena de pel·lícules i encara n'hi ha que estan en procés de postproducció, com 'Viimeiset' i el curtmetratge 'The happiest couple alive' .

El muntador holandès era membre de l'Acadèmia de Cinema Europeu. Ahir la premsa holandesa es va fer ressò de la seva mort.