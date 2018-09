L'UCI de la Vall d'Hebron entra al segle XXI

Primer van ser els telèfons mòbils intel·ligents –els 'smartphones'–, després les televisions –les Smart TV– i fins i tot les rentadores. Però ara el concepte 'smart' ha fet un salt exponencial a Barcelona: és el protagonista de la nova UCI de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que acaba d'entrar en funcionament. La unitat barcelonina és la primera del continent que compta amb un sistema intel·ligent que connecta els llits dels pacients a un sistema central. D'aquesta manera el personal sanitari pot seguir a través de monitors l'evolució de cada malalt des d'una sala de control. Si hi ha una emergència la resposta és més ràpida.

Però la nova UCI de la Vall d'Hebron no només és més intel·ligent, sinó també més gran. De fet, s'ha convertit en la més gran de l'estat espanyol. Té una extensió de 3.500 m2, compta amb 56 boxs (tots individuals) i es preveu que atengui uns 2.200 pacients l'any. Les millores són evidents: els passadissos són més grans, les pantalles abunden i cada box té un integrat un sistema que emula la llum exterior en temps real. La instal·lació ha costat 20 milions d'euros.

D'aquesta manera la Vall d'Hebron actualitza una unitat que estava obsoleta malgrat que l'hospital és un dels més importants i complexos del país. La vella UCI era dels anys 70 i va seguir funcionant fins a la setmana passada. "Ara, quan hi hagi una emergència, no només reaccionarem els professionals, també reaccionarà l'edifici", explica el doctor Ricard Ferrer, cap del servei de medicina intensiva de la Vall d'Hebron. L'ampliació també respon a un augment de la demanda. Com a la majoria de serveis d'aquestes característiques, l'UCI d'aquest hospital cada vegada atén més pacients a causa de l'envelliment de la població, que es tradueix en un creixement del nombre de pacients i en una complexitat més gran dels quadres mèdics.