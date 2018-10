Les últimes pluges del temporal bloquegen les carreteres de l’Ebre

La pitjor part del temporal de gota freda més agressiu dels últims 20 anys ja ha passat, però l’últim episodi, viscut aquest divendres, va provocar forts estralls al País Valencià, el sud de Catalunya i les illes Balears. A Mallorca va caldre evacuar 60 persones i a Castelló es van batre records de pluja acumulada. A Benicarló s’hi van arribar a concentrar 250 litres per metre quadrat; a Torreblanca, a la Plana Alta, es va arribar als 279 litres per metre quadrat, i a Vinaròs es va concentrar la màxima acumulació d’aigua de pluja en una hora de la història amb 159,2 litres per metre quadrat. Ara, segons va anunciar el ministeri d’Interior, la cara més intensa dels aiguats es desplaçarà cap al sud d’Espanya, amb especial força a les províncies de Màlaga, Granada, Almeria i Múrcia.

Durant la tarda els intensos xàfecs van provocar el tancament temporal de la línia ferroviària entre Castelló i Tarragona, malgrat que ja havia sigut desactivada l’alerta vermella i havia passat a taronja, després d’un matí que va arrencar amb impressionants imatges de riuades en llocs com la Vall d’Alba i Cabanes, o Albalat dels Sorells, a l’Horta. Una mica més tard també es va haver de tancar la carretera N-340 al municipi d’Alcanar. La via alternativa, la C-12, però, també es va veure afectada, de manera que es van generar grans problemes de circulació en aquesta zona. Protecció Civil va recomanar a la ciutadania de les Terres de l’Ebre que evités tota mobilitat durant les dues hores més crítiques de la tarda. Protecció Civil va rebre, fins a les 20.30 h, 209 trucades a través del 112 relacionades amb les pluges, de les quals 165 provenien del Montsià.

Zona catastòfica a les Balears

Les illes Balears també van patir, de nou, intenses pluges de gota freda. Aquest cop, Pollença va quedar incomunicada. El desbordament del torrent de l’Arboçar va obligar a tallar la carretera Ma-2200 entre Pollença i Sa Pobla i més de 60 persones van haver de ser rescatades per la Guàrdia Civil durant el dia per les inundacions entre Alcúdia i Pollença. Es van registrar un total de 100 incidents, quan encara no està tancada la ferida ni reparats els danys materials dels aiguats que van deixar tretze morts a les inundacions del 9 d’octubre.

De fet, el consell de ministres va aprovar que els municipis d’Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera siguin declarats “zona afectada per emergència de protecció civil”, l’actual denominació de l’antiga “zona catastròfica”.

Tal com va avançar la ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, la setmana passada, el tràmit “facilitarà l’accés a mesures econòmiques i fiscals extraordinàries”. El director general de la Guàrdia Civil, Félix Azón, va destacar ahir el comportament “heroic” dels agents del cos i dels professionals d’altres institucions que van participar en les tasques. Es va dirigir també a la família Heredia, rescatada pels agents, i a la família de Joana Lliteres, de 40 anys, que va perdre la vida juntament amb el seu fill Arthur, de cinc anys. Pel que fa a les ajudes que el Govern de les Illes Balears oferirà a totes les persones afectades, se’n plantegen per defunció amb un import màxim de 32.000 euros i entre 30.000 i 60.000 pels sinistres totals a les cases.