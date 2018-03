El primer pas per unir el tramvia només obté el suport del PSC

La connexió dels dos tramvies de Barcelona a través de l'avinguda Diagonal no farà ni el petit pas que havia plantejat el govern de Colau. Durant la votació del projecte a la comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat celebrada aquest dimecres, només el PSC ha donat suport a la proposta del govern. La CUP i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, han fet reserva de vot, però de poc servirà el que acabin votant durant el ple de divendres de la setmana vinent, perquè la resta de formacions (PDECat, ERC, Cs i PP) s'hi han posicionat en contra i sumen majoria. El partit que tenia la clau per aprovar el primer pas per a la connexió dels tramvies era ERC, però el seu líder a Barcelona, Alfred Bosch, ja va anunciar dimarts en una entrevista a l'ARA que hi votaria en contra. I així ha sigut.

La sessió d'aquest dimecres votava el protocol de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) "per a l'execució de les obres i posterior execució de la primera fase de la xarxa tramviària unificada". La votació nomes es referia a ampliar el traçat del tramvia des de la plaça de les Glòries fins a Verdaguer, el tram on semblava més fàcil aconseguir suports polítics, ja que no afectava el traçat més dens de l'avinguda Diagonal. La sessió ha estat plena de retrets, sobretot des de les files de BComú i el PSC cap a ERC. "El seu 'no' no és un 'no' a aquest alcalde, és un 'no' als veïns del Poblenou, als de Barcelona i als de nou municipis més", ha dit la tinenta d'alcadia, Janet Sanz. Des del PSC, Daniel Mòdol també ha atacat els republicans: "Quina por tenen que els ciutadans de nou municipis es puguin passejar per la Diagonal? De la dreta ja ho entenc, perquè és classista, però de vostès, no".

El regidor d'ERC Jordi Coronas ha insistit que la seva formació està a favor de la connexió del tramvia per la Diagonal però que s'oposa a la gestió prevista pel govern d'Ada Colau, ja que no preveu la municipalització del servei fins al 2032. "No estem en contra del tramvia per la Diagonal, però volem que els beneficis siguin públics i no privats", ha defensat.

Després de la votació inicial en comissió, la decisió es traslladarà al ple que se celebrarà la setmana vinent. Res fa pensar que les posicions dels partits que s'oposen al projecte puguin canviar en aquest temps.