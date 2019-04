Els universitaris criden a la vaga per la rebaixa de les taxes

Els estudiants, organitzats en assemblees, sindicats, entitats socials i joventuts de partits i units en la ILP Universitats (iniciativa legislativa popular), han convocat aquest dimecres vaga universitària i d'instituts per al 9 de maig i han cridat a "buidar les aules" per demanar la rebaixa de les taxes universitàries i reclamar el debat parlamentari.

Acabar amb els "preus abusius" per accedir a l'educació universitària pública i "tornar a posar sobre la taula una problemàtica que afecta tots els estudiants de les universitats públiques catalanes" són els objectius de la manifestació que recorrerà els carrers de Barcelona, segons ha anunciat la portaveu de la ILP Universitats.

La plataforma universitària ha explicat que han recollit, de moment, 35.000 firmes, però que espera arribar a les 50.000, que són les requerides, per al juny, quan finalitzarà el termini d'entrega de les firmes per portar a terme la iniciativa proposada.

La portaveu de la ILP Universitats, en nom dels estudiants, ha denunciat els obstacles per accedir a la universitat i la necessitat de la igualtat d'oportunitats i ha assegurat que estan "disposats a tot per recuperar la universitat i per defensar un dret" que els estan negant, i que no es "conformaran amb una firma".