Gairebé el 20% dels universitaris públics catalans fan una estada a l’estranger

Un 18,8% dels titulats a les universitats públiques catalanes fan una estada a l'estranger, una xifra que frega els objectius del 20% marcats en el pla de Bolonya. Aquesta internacionalització dels estudis superiors es reflecteix també en l'augment de l'oferta de graus i màsters impartits en llengua estrangera a Catalunya. Aquestes dades formen part de l''Informe d'Indicadors de la Formació i Docència de les Universitats Públiques Catalanes', presentat aquest matí a la Universitat de Barcelona.

"El progrés del sistema universitari català depèn de la seva capacitat per actuar com a node", ha destacat el president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, Josep Planell. Entre les xifres de la radiografia del món universitari públic català també destaca el creixement de l'oferta de places de màster, amb un 44% més d'alumnes en els últims dos cursos, mentre que l'oferta de grau es troba més estabilitzada. Així, en dades del curs 2016-2017, hi havia més de 190.000 matriculats a les universitats públiques catalanes i a la UOC.

En termes de distribució territorial, però, l'oferta de places de grau respecte a la població és "força equitativa", mentre que l'oferta de màster és molt superior a la província de Barcelona en relació a la resta de demarcacions. En termes de gènere, les dones constitueixen un 55% dels nous estudiants i poc menys d'un 42% del total de 17.014 membres del personal docent.

A més, tal com ha apuntat la vicerectora de la UB Amelia Díaz, el rendiment acadèmic també ha crescut: un 82% dels estudiants de grau i un 92% dels alumnes de màster acaben els estudis. Díaz ha destacat "la qualitat i la innovació docent" com els punts més forts de les universitats catalanes i ha reconegut com a reptes per millorar "la tutorització dels estudiants i la canalització de les seves queixes".

D'altra banda, segons l'informe, la inversió en estudis superiors és una assignatura pendent. A Espanya se situa en l'1,3% del PIB, per sota de la mitjana europea i de l'OCDE. Tot i això, Espanya (41,59) se situa lleugerament per sobre de la mitjana europea (41,18) pel que fa a la proporció d'estudiants d'educació superior sobre la població total.

Per últim, Josep Planell ha insistit en la importància dels objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU com a "brúixola de futur del sistema universitari català".