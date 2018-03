Les universitats de Barcelona reclamen la unió dels tramvies per la Diagonal

La Universitat de Barcelona (UB), la Pompeu Fabra (UPF), la Politècnica (UPC) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) s'han unit per demanar als partits polítics de l'Ajuntament de Barcelona que aprovin el projecte d'unificar la línia de tramvia per la Diagonal que es votarà en el plenari d'aquest divendres.

En un comunicat conjunt, les universitats consideren que aquest és un mitjà de transport sostenible que permetria el desplaçament entre els diversos campus universitaris sense canviar de transport. En aquest sentit, consideren que la connexió de la Diagonal permetrà reduir el temps de desplaçaments entre universitats i també crearà una xarxa més forta entre elles que qualifiquen de "punt clau" per poder tenir "un paper fort en algunes instàncies europees".

A més, per tal de prendre la decisió posen a disposició de l'Ajuntament "la possibilitat de compartir els criteris tècnics i acadèmics" per explicar a la resta de grups municipals "els beneficis, els costos i les possibles alternatives", tal com afirmen en el comunicat.

D'altra banda, veuen la construcció del nou tramvia com a una opció per enviar "una visió de Barcelona de fort impacte" en què ressalten els valors sostenibles del tramvia, l'energia verda que utilitza i la millora de la qualitat de vida.

Amb el nou tramvia faria possible que els estudiants, professorat i la resta de personal universitari poguessin traslladar-se des dels campus de Zona Universitària fins al 22@ en una sola línia de tramvia.