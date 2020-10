Les universitats podran contractar 11 persones per cada 10 jubilacions per rejovenir les plantilles

Si la carta als Reis que ha fet el ministeri d'Universitats es compleix, les universitats espanyoles començaran a recuperar el personal que han perdut des de les retallades, perquè per primera vegada no només es cobriran les jubilacions dels professors i del personal d'administració, sinó que es podrà contractar més personal. "Per cada deu persones que es jubilin, se'n podran contractar 11", ha assegurat el ministre, Manuel Castells, en una trobada virtual amb periodistes. Per revertir l'envelliment de les plantilles, el govern espanyol ha decidit incrementar la taxa de reposició a la universitat al 110%, com també passa en l'àmbit sanitari o jurídic.

Alhora, s'autoritzarà que si una universitat o la mateixa administració no cobreix totes les places, les pugui cedir a una altra universitat de la mateixa comunitat autònoma més necessitada, ja que l'envelliment de les plantilles està condicionat per l'edat de la universitat. Això inclou també el personal d'administració i serveis. "Sense el PAS, la resta no funciona", ha recordat el ministre.

La mesura servirà per rejovenir les plantilles, un problema que cal resoldre urgentment, tenint en compte que el 90% del professorat universitari es jubila en els pròxims deu anys. El 2010 es va congelar la taxa de reposició i no es cobrien aquestes baixes i, encara que de manera progressiva ha anat pujant fins al 100%, només servia per no perdre personal. Per salvar la situació, les universitats van recórrer, bàsicament, als professors associats, una de les figures més precàries de tot el sistema universitari, perquè treballen a temps parcial i durant més hores de les que cobren.

Precisament, ara els associats, així com la resta del personal docent i investigador, estan a l'espera de l'aprovació del nou estatut, que el ministeri està negociant i del qual ja s'han publicat tres esborranys, que han suscitat molta polèmica. Castells ha dit que no hi ha encara el consens per aprovar la nova llei, que hauria "d'acabar amb la precarietat", així que tampoc consta cap partida per estabilitzar-los als pressupostos del 2021. "No és que ens hàgim oblidat dels associats, és que això Europa no ho paga", ha dit. Sí que podran, però, "beneficiar-se" de l'augment de la taxa de reposició, perquè si altres professors, com els doctors, opten a les noves places que vagin sortint, els associats podran aspirar a una de les vacants que quedaran lliures.

462 milions en pressupost (si s'acaba aprovant)

Tot plegat està previst en el pressupost que aquesta setmana ha aprovat el govern espanyol i que ara s'ha de debatre al Congrés –és "on són els Reis d'Orient", ha dit el ministre–. Castells ha tret pit perquè el pressupost en Universitats, tot i que és "modest", s'ha doblat per a l'any que ve: en total, seran 462 milions d'euros, dels quals gairebé la meitat provenen del fons europeu per a la recuperació. Un 3% es destinaran a "maquinària", és a dir, despesa de personal i funcionament, i el 97% "arribaran a la ciutadania", ha dit Castells. Una de les partides més importants són els 75 milions que es destinaran a la digitalització de les universitats, que ja van rebre 400 milions dels fons de la UE a principis de curs.

En aquest apartat, es reforçaran els sistemes informàtics i els "programes estratègics", tot i que Castells ha afirmat que "totes les universitats estan preparades per passar a online" i tenen la capacitat tecnològica per fer-ho. Les prioritats, doncs, passen per assegurar les dues potes més inestables: la formació del professorat, que ha sigut "molt desigual", i la connectivitat de tots els estudiants, atès que n'hi ha que tenen "dificultats" per accedir a internet. "La qüestió no és a les universitats, és a les llars dels estudiants on hi ha bosses de precarietat", ha manifestat Castells, que ha dit que entre un 1% i un 2% dels estudiants no es poden ni connectar.

A part, i gestionats pel ministeri d'Educació, també s'han de tenir en compte els 1.260 milions d'euros en beques, que s'ampliaran tant en la quantia com en el nombre total de beneficiaris.