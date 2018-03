Les universitats donen suport a la connexió per la Diagonal

A una setmana del ple que decidirà si s’aprova el pla de connexió del tramvia per la Diagonal, els partidaris del projecte esmolen els seus arguments davant una probable derrota de la proposta. La plataforma Unim els Tramvies va celebrar ahir al Campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) un acte en defensa del tramvia, que va tenir el suport de les universitats de banda i banda de la Diagonal: la UPF i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

La vicerectora de la UPF, Mònica Figueras, i el de la UPC, Estanislau Roca, van participar a l’acte, tot i que finalment no van signar el manifest a favor de la connexió. Sí que ho van fer prop d’una quarantena d’entitats, que van reiterar la necessitat del projecte. “Qualsevol xarxa que no està acabada no és una xarxa”, va recordar Emeka Okpala, de l’associació Catalunya Camina.

Els partidaris del tramvia asseguren que el nou tram augmentarà de 7.300 a 10.400 el nombre de passatgers dels 3,8 quilòmetres desconnectats. També diuen que es reduirà a la meitat el temps de transport entre Zona Universitària i el Campus Diagonal-Besòs, que es reduirà dràsticament l’emissió de gasos i que les persones amb mobilitat reduïda podran moure’s millor. “Esperem que els partits facin un pas endavant per un projecte que és de sentit comú”, va dir Susana Pascual, de la Federació de Veïns i Veïnes de Barcelona.

Al matí, durant la presentació de la nova flota d’autobusos de Transports Metropolitants de Barcelona (TMB), l’alcaldessa Ada Colau va recriminar als grups de l’oposició la seva obstrucció al pla: “Convido tots els partits que s’han compromès amb el transport públic a pensar en la ciutat i no en les eleccions”, va dir.

76 nous vehicles

La flota d’autobusos de Barcelona va incorporar ahir 76 noves unitats: 62 cotxes híbrids i 14 de gas natural comprimit. Entre els nous vehicles, que substituiran els ja obsolets i ampliaran la flota, destaquen els vuit primers híbrids de dos pisos (amb motor elèctric i dièsel) per al Bus Turístic. S’espera que entre aquest any i el 2019 arribin 253 busos nous, 66 dels quals seran per ampliar el servei.