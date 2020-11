Alguns professors de la selectivitat encara no han cobrat, quatre mesos després

Diverses universitats catalanes encara han d'abonar als professors universitaris el servei de vigilància i correcció de les PAU d'aquests juliol i setembre. El col·lectiu denuncia l'endarreriment dels pagaments, de quatre mesos, i la manca de previsió i informació per part de les institucions. La majoria dels afectats són professors universitaris associats, la situació dels quals es veu agreujada per la precarietat del seu contracte laboral.



La crisi del coivid-19 va obligar a ajornar un mes les proves habituals d'accés a la universitat i adaptar-ne el format per complir amb les mesures sanitàries. El canvi en les ràtios d'alumnes per aula d'aquesta edició insòlita va fer augmentar la demanda de professors, que va passar de 1.855 a 4.320 contractacions. "És el primer any que hi participo, vaig vigilar i corregir tota la convocatòria del juliol i alguns dies al setembre. L'any passat es va cobrar al cap de dos mesos, i aquest any, al novembre encara no n'hem rebut res", es queixa la professora associada del departament de prehistòria de la UAB Laura Obea.



Segons la secretaria d'Universitats i Recerca, l'endarreriment es deu a l'excepcionalitat de la situació: "S'han hagut de fer reajustaments perquè, amb el canvi de dates, les proves PAU habituals van coincidir amb les de més de 25 i 45 anys". Això no obstant, són les mateixes universitats les que han d'abonar els diners als professors: "A finals d'octubre es va fer la transferència a cada universitat perquè ho tramitessin. Ens consta que hi ha professors que han cobrat i d'altres que no".



És el cas d'un professor de la UAB que, com altres companys, comptava amb aquests diners per fer front a les despeses: "Vaig vigilar i corregir 114 exàmens de cultura audiovisual, que corresponien a un sou de més de 1.000 euros. L'impagament m'afecta especialment perquè per llei, com a docent associat, només puc cobrar un màxim de 500 euros i participo en les PAU com a complement".

Aquest any la selectivitat en convocatòria ordinària va tenir lloc els dies 7, 8 i 9 de juliol i va aplegar gairebé 5.000 alumnes de segon de batxillerat en diversos centres educatius. Una professora d'humanitats de la UAB critica la falta de transparència des de l'inici: "L'últim dia de vigilància tots els professors de l'institut on treballava vam rebre un correu d'un departament de la UAB que deia que la fitxa que havíem enviat amb les nostres dades s'havia gravat bé excepte el compte bancari. No ens van explicar com arreglar-ho i des de la vigilància del setembre no ens han dit res".