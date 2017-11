Les universitats públiques catalanes aporten 402 euros al PIB per cada 100 euros de despesa pública

Les universitats públiques catalanes van aportar el 2015 al PIB de Catalunya 406 euros per cada 100 euros de despesa pública. Aquesta és una de les principals conclusions de la primera edició de l''Informe d'impactes socioeconòmics de les universitats i el sistema públic de recerca de Catalunya', presentat aquest dilluns a l'auditori de la Pedrera per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP). "El sistema universitari català ha resistit la crisi en una època en què el finançament ha sigut més minso", ha valorat el rector de la UOC i vicepresident de l'ACUP, Josep A. Planell, que ha considerat que "amb els recursos adients", aquest "retorn notable" seria encara més gran.

A banda de la seva contribució al PIB (1,7% del total), les universitats i el sistema públic de recerca de Catalunya van generar el 2015 un total de 60.313 llocs de treball i 2.081 milions d'euros en salaris. En termes de recaptació d'impostos, el sistema universitari català aporta 1.746 milions d'euros, una quantitat superior al finançament de la Generalitat, que el 2015 va ser de 735 milions d'euros.

Jordi Suriñach, director del Laboratori d'Economia Aplicada AQR-Lab de la Universitat de Barcelona i un dels autors de l'estudi, ha afirmat que el futur del retorn social i econòmic del sector universitari públic estarà "molt condicionat al finançament", i ha alertat que les dades positives s'expliquen en part gràcies "a l'esforç extraordinari" i l'augment de la productivitat del professorat i dels investigadors.

Els mateixos resultats que altres països però amb menys recursos

"El sistema universitari català aconsegueix el mateix que altres universitats europees amb menys recursos. Alguns països amb els mateixos resultats, com Àustria o Dinamarca, gairebé doblen els recursos que tenim a Catalunya", ha afegit el catedràtic d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili i autor de l'estudi, Juan Antonio Duro. "Si no s'incrementen els recursos perquè hi pugui haver relleu generacional, el retorn social i econòmic que fan les universitats es pot veure disminuït", ha avisat Suriñach.

Planell ha destacat també que és hora que la ciutadania prengui consciència de l'impacte positiu que tenen les universitats en el conjunt de la societat, que ha volgut mirar al passat per recordar els canvis socials que han portat les universitats i el sistema de recerca públics catalans. "Als anys 50 a Catalunya només hi havia una universitat, on estudiaven només un 6% dels joves. Era un servei, per tant, per a les elits. Avui en dia el 44% de la població ja va a la universitat", ha celebrat.

L'any passat, les universitats van signar un manifest conjunt per demanar 100 milions més de pressupost. El rector de la UOC ha afirmat que s'havien iniciat converses amb el Govern per intentar revertir l'època de retallades, però que la situació política actual - amb la intervenció dels hospitals, universitats i centres de recerca- deixa aquest punt "en un estat d'incertesa". "Caldrà veure què passa el 21-D", ha valorat en declaracions als periodistes.