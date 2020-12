Les universitats públiques catalanes retornen 449 euros a la societat per cada 100 euros d'inversió que reben

Que les universitats públiques catalanes pateixen un infrafinançament és una queixa que ve de molt lluny. Però ara per primera vegada les universitats han calculat la diferència que hi ha entre la inversió pública que reben i el retorn social que produeixen a la societat i han detectat que el seu valor social quadruplica el finançament públic que els assigna la Generalitat. És a dir, que per cada 100 euros de despesa pública al sistema universitari es produeix un retorn social integrat de 449 euros a la societat.

És la principal conclusió de l'estudi elaborat per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), que s'ha presentat aquest dimecres. "Finançar les universitats no és una despesa, sinó una inversió social", ha constatat la presidenta de l'ACUP i rectora de la URV, María José Figueras.

L'estudi ha comptabilitzat que, en total, el valor social integrat de les vuit universitats públiques és de 3.583 milions d'euros en un any. Què significa això? S'ha intentat monetitzar i donar un valor de mercat a accions que d'entrada no en tenen, com el benefici que en treuen els estudiants en forma de coneixements, i així poder calcular, amb valors qualitatius i quantitatius, quin impacte econòmic generen les universitats en els treballadors dels campus o en les administracions (el que s'anomena valor social econòmic, que és de 1.281 milions) però també l'impacte en els estudiants, empreses i societat en general (es diu valor social específic, que és de 2.301 milions). Els resultats encara podrien ser molt més elevats si s'haguessin tingut en compte els organismes adscrits a les universitats.

Així, per exemple, s'ha monetitzat el valor social de les pràctiques que els estudiants fan a les empreses o el valor que generen els projectes de recerca. "Hi ha estudis que apunten que el retorn és un 300% o 400% del seu pressupost", ha dit Sílvia Ayuso, directora acadèmica i investigadora principal de la Càtedra Mango de responsabilitat social corporativa de l'ESCI-UPF.

"Està molt bé saber la dada dels 449 euros que es retornen a la societat. Però això és molt o és poc? Ara cal poder-ho valorar", ha dit el secretari d'Universitats, Francesc Xavier Grau, que ha animat els investigadors a continuar fent estudis en aquesta línia.