Les universitats reclamen més finançament per aplicar les mesures per evitar el contagi

Calcular la ràtio màxima d'alumnes per aula, modificar els plans d'estudi per combinar les classes presencials i virtuals o adaptar els accessos als edificis per mantenir la distància de seguretat. Aquestes són algunes de les mesures que ha fet arribat el ministeri d'Universitats a tots els centres universitaris en un document amb catorze recomanacions per evitar el contagi de coronavirus a les aules. Els responsables de les universitats agraeixen les indicacions, però reclamen més recursos per poder-les aplicar. "Necessitem partides extres per poder-nos adaptar a la nova realitat que viurem", ha reclamat el vicerector de política acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Santiago Gassó. "La universitat és un servei públic i necessitem finançament per poder programar aquest curs amb les recomanacions que ells ens demanen", ha afegit el rector de la Universitat de Girona (UdG), Quim Salvi.

Les universitats fa més de dos mesos que treballen conjuntament i coordinadament en les mesures que hauran d'aplicar a l'inici del curs 2020-2021. A l'espera de les indicacions de la Generalitat –que és qui té les competències en matèria d'universitats–, avui el ministeri d'Universitats ha fet arribar un document als centres en què els insta a calcular quina ràtio d'alumnes poden acollir presencialment en funció de les matrícules i les instal·lacions.

"Depèn molt de cada facultat i sobretot de cada matèria, que és diferent. Però tenim l'espai que tenim, no podem estendre aules o tenir-ne més", reconeix Gassó, que afegeix que és per aquest motiu que estan treballant en un model híbrid o mixt que combini la presencialitat i les classes virtuals.

"En una classe de 80 estudiants potser haurem de fer que 40 la segueixin a distància i 40 presencialment, i llavors fer rotacions", ha posat d'exemple Salvi. El rector de la UdG, però, estableix una diferència amb l'activitat als laboratoris o amb les pràctiques: "Aquí sí que hi ha d'haver un 100% de presencialitat, i haurem de reforçar les mesures d'autoprotecció com les mascaretes i la higienització de l'espai per fer-ho possible".

Ara bé, cada universitat és un món, i hauran d'adaptar-se a la situació en funció de les seves instal·lacions i dels estudis que imparteixin. "L'Autònoma de Barcelona o la Universitat de Barcelona, que som més grans i tenim moltes carreres diferents, des de medicina fins a filologia, i un volum d'alumnes molt més gran, no som el mateix que altres centres", ha assenyalat la vicerectora de comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Virgina Luzón.

Per exemple, a la UAB estan fent un inventari de l'aulari en què es recullen totes les dades de les instal·lacions: des dels metres quadrats fins a les tecnologies disponibles o si les cadires són mòbils. "Així quan la Generalitat ens marqui la ràtio d'alumnes podrem saber ràpidament quants alumnes podem acollir presencialment o de quines eines disposem per fer classes virtuals", indica Luzón.

A més, totes les universitats estan elaborant uns plans d'estudi que preveuen classes presencials i virtuals, però també un pla per si s'hagués de tornar a l'activitat només virtual. Un altre aspecte que també han d'analitzar són els accessos als centres o les restriccions que implantaran en zones comunes com les biblioteques, els bars o les sales per estudiar o fer treballs en grup.

Molts dubtes i neguits

Però més enllà de mesures de seguretat per evitar el contagi, les universitats reclamen una partida extra per poder fer front a les despeses que comportarà el canvi en la modalitat de fer classe. "Ningú ha previst el finançament que necessitem per poder fer tota la transformació que haurem de fer en la docència. Ja fa molts anys que arrosseguem un infrafinançament, i més que dir-nos les ràtios d'alumnes per classe el que necessitem són diners", ha recalcat la vicerectora per a projectes de docència de la UPF, Cristina Gelpí.

A més, també ha reconegut que tenen molts dubtes i preocupacions: "Com ho farem amb els estudiants internacionals? I amb els estudiants vulnerables? I si un alumne agafa el covid tot el grup s'haurà de posar en quarantena, i també haurem de mirar com ho fem, ens preocupa molt".

Tot i això, els quatre responsables d'universitats han assegurat que l'activitat docent continuarà i que buscaran els mètodes per garantir l'aprenentatge a tot l'alumnat, malgrat les dificultats i limitacions.