Comerciants de la Via Laietana volen que el carrer Jonqueres sigui peatonal

Quatre carrils transformables i convertir la plaça d'Antoni Maura, la de l'Àngel i el carrer Jonqueres en espais més amables i transversals, que trenquin el mur entre els barris de Ciutat Vella, són les principals propostes que ha fet aquest matí l'Associació de Veïns i Comerciants de la Via Laietana amb el suport d'un preprojecte elaborat per tècnics de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ho han explicat en un acte sota el títol "Humanitzem Via Laietana" celebrat aquest matí al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, al mateix carrer.

David González, president de l'associació, ha demanat "que no torni a passar com els últims dotze anys, que la reforma de la Via Laietana ha anat passant de govern a govern", i ha demanat que el procés participatiu que ha obert l'Ajuntament per modificar el carrer "no comenci amb fets que venen predefinits pel consistori que hipotequen la definició del projecte". Així mateix, s'ha mostrat "contrari" a la possibilitat que la Via Laietana es tanqui als vehicles de pas, tal com ha passat a la Rambla i com ha plantejat el consistori amb el seu nou projecte de Pla de Mobilitat de Ciutat Vella. González ha plantejat la possibilitat que la modificació de la Via Laietana s'obri a procés concursal amb arquitectes i ha explicat que el Col·legi d'Arquitectes s'ha mostrat predisposat en primeres converses. La reforma de la plaça Antoni Maura, que havia de començar aquesta tardor per fer-la peatonal, ha sigut ajornada a petició dels comerciants.

Els quatre carrils de la nova via proposats pels comerciants comptarien amb dos de centrals pel transport públic i el taxi i dos de laterals que serien flexibles i modificables en funció de les necessitats de cada moment, per tal d'obrir-se o tancar-se al pas del transport privat. Les voreres laterals serien ampliades fins als 5 metres cadascuna.

"Actualment, la Via Laietana és una ferida enmig de la ciutat que genera un mur entre els dos barris. Necessitem aconseguir més connectivitat", ha dit Julián Galindo, director del departament d'Urbanisme i Territori de la UPC, que ha elaborat aquest projecte amb la participació de deu dels millors estudiants de la facultat. Ha recordat, tanmateix, que a causa de les situacions de carrers com passeig de Sant Joan o les Rambles, "la Via Laietana encara hauria de suportar el trànsit de transport privat".

El col·lectiu ha criticat que s'estigui invertint en l'ampliació de voreres, ja que, en un futur, si s'aprovés una modificació de la Via Laietana, s'haurien de tornar a canviar. La "peatonalització" del carrer Junqueras, que Galindo ha ressaltat com "el carrer més negre" de la ciutat, com també una gran zona peatonal i de connexió entre els barris a la plaça Antoni Maura i la plaça de l'Àngel, ajudarien a pacificar la via i potenciarien "el patrimoni de façanes" de cara als visitants. Amb arbres a la via, segons Galindo, "es taparien aquestes façanes", per la qual cosa no es planteja en el seu projecte.