La vacuna de la grip només és efectiva en un 25% dels casos de la principal soca d'aquest hivern

L'efectivitat de la vacuna contra la grip d'aquest hivern és inferior a la d'altres temporades. És la mateixa que l'hivern passat perquè no hi ha hagut temps per modificar-la i s'ha demostrat que en una de les tres soques, la principal i que afecta sobretot la gent més gran (l'A-AH3), només és efectiva en el 25% dels casos, mentre que el percentatge habitual ronda el 50%. Tot i això, és recomanable continuar-la posant, sobretot entre els col·lectius més vulnerables, com ancians i infants. El departament de Salut alerta que el 82% dels ingressos hospitalaris greus per la grip no havien estat vacunats.

El virus de la grip fa algunes setmanes que augmenta, com acostuma a ser típic a finals de tardor i a principis d'hivern. Es preveu que en pocs dies pugui entrar en fase d'epidèmia, quan superi els 109 casos per cada 100.000 habitants. En la setmana del 18 al 24 de desembre, segons les últimes dades disponibles del departament de Salut, hi havia 97 casos per cada 100.000 habitants. Aquest dijous s'actualitzarà l'estadística, tot i que veient l'evolució de les darreres setmanes i amb l'experiència d'altres anys es preveu que ja pugui superar el llindar d'epidèmia o quedar-se ben a prop. Això està posant al límit els serveis d'urgències hospitalàries i els centres d'atenció primària.

La incidència de la grip a Catalunya, doncs, va lleugerament més lenta que a l'estat espanyol, on per segona setmana s'ha superat el nivell d'epidèmia. Segons les dades de Salut Pública, la taxa global a l'estat espanyol és de 119,2 casos per cada 100.000 habitants i es troba, per tant, en fase d'ascens de l'onada epidèmica de la grip de la temporada 2017-2018.

Més activitat

A Catalunya, entre el 20 i el 26 de desembre es van atendre 74.668 urgències hospitalàries, un 5,25% més que la setmana anterior i un 1,96% més que la mateixa setmana de l'any 2016. La majoria són urgències de la població adulta, però un 26,55%, 18.655, corresponen a la població pediàtrica; sobretot, afectada pel virus respiratori que provoca bronquiolitis. Als centres d'urgència en atenció primària (CUAPs) les visites també van créixer un 39,49% i se'n van registrar un 22,5% més que la mateixa setmana de l'any passat. Les visites pediàtriques van augmentar un 55%.

Són conseqüències típiques de l'hivern, per la qual cosa els centres sanitaris han posat en marxa els plans de contingència territorial per a la temporada en què generen més activitat. L'augment també s'ha vist en les trucades al 061, que ha atès 42.745 consultes i 3.856 visites domiciliàries: un 12% més de consultes i un 57,8% més de visites respecte de la setmana anterior. També s'han atès 3.052 consultes pediàtriques.

Aquest increment a l'atenció primària, segons ha explicat el secretari d'Atenció Primària del sindicat Metges de Catalunya, Oscar Pablos, és positiu perquè vol dir que la població cada vegada és més conscient que ha d'acudir als centres propers abans que als hospitals, malgrat que alhora evidencia la falta de personal. Pablos ha recordat les retallades patides des del 2012, amb gairebé 900 metges menys. També ha considerat que l'atenció primària hauria de rebre el 25% del pressupost de Salut, davant del 17% actual.

L'epidemiòleg de l'Hospital Clínic Antoni Trilla ha vaticinat que la temporada 2017-2018 de la grip, si no hi ha res excepcional, serà normal, "ni la més bona ni la més dolenta" dels últims anys. Segons Trilla, els serveis estan al límit, però en una situació similar a la d'altres anys.