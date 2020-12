La vacunació a l'Estat començarà el diumenge 27 de desembre

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que l'administració de vacunes contra el coronavirus començarà el diumenge, 27 de desembre. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va explicar que els socis europeus havien pactat que comencés entre el 27 i el 29 i l'estat espanyol ha decidit no esperar-se. "Volem que comenci com abans millor. És el principi de la fi", ha assegurat el ministre. En compareixença des de la Moncloa, ha explicat que el dia anterior arribaran les primeres dosis i es repartiran equitativament a les comunitats autònomes perquè l'endemà ja es puguin administrar. La vacuna que s'aplicarà en primer terme és la que ha elaborat la farmacèutica Pfizer.

Dilluns vinent s'espera que l'Agència Europea de Medicaments publiqui la fitxa en virtut de la qual autoritzarà la vacuna i especificarà les peculiaritats a tenir en compte. De cara al 8 de gener s'espera que aquesta mateixa institució doni l'opinió sobre la vacuna de Moderna. Aleshores es podrà saber si totes dues són compatibles, és a dir, si és efectiu administrar una primera dosi d'una i una segona de l'altra.

A més, Illa ha agraït les mesures que algunes comunitats autònomes han implementat últimament per reaccionar al "canvi de tendència" del coronavirus, amb un augment de casos a la gran majoria de les comunitats autònomes. Entre elles, Illa ha fet referència a les de Catalunya, que redueix les reunions a grups de sis persones –tret del dia de Nadal o de Cap d'Any, que es manté en deu– i restringeix l'obertura de bars i restaurants. També les del País Valencià, que ha decretat el confinament perimetral i només permetrà que els residents hi accedeixin. "La situació és molt preocupant", ha avisat el ministre, que ha demanat "prudència" a la ciutadania i ha animat la resta d'administracions a endurir mesures.

"Cal reaccionar", ha insistit Illa, que ha situat al voltant del 9 de desembre el canvi d'escenari en la transmissió del covid-19. Per tant, ha advertit el ministre, no computaria encara els efectes del pont de la Constitució. Així, Illa ha avalat els passos enrere que uns quants territoris ja han acordat els últims dies. Un dels que s'hi sumarà és la Comunitat de Madrid, que ha anunciat aquest dijous també la reducció de les reunions en grup de deu a sis persones i el tancament de la comunitat, per bé que deixa igual la restauració.

Tercera onada

Els responsables del ministeri de Sanitat ja han començat a parlar de tercera onada. Ho va fer dilluns el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, i va tornar a fer-hi referència aquest dijous. L'epidemiòleg es va mostrar esperançat que aquesta tercera onada sigui "petita" a conseqüència dels efectes de l'inici de la vacunació, però va donar per fet que quan es notin els efectes del pont i, especialment, de Nadal, l'increment de casos continuarà. L'últim informe de Sanitat indicava una incidència acumulada els últims catorze dies de 207 casos per 100.000 habitants, mentre que fa una setmana era de 188. S'havia iniciat un descens en la transmissió que ara s'ha capgirat.