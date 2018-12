Un 95% de vacunacions, l'objectiu de la Unió Europea per a l'any 2020

Els governs de la Unió Europea s'han compromès avui a adoptar les mesures necessàries per assolir una cobertura mínima de vacunació del 95% el 2020, en particular del xarampió, i a treballar per "tancar les carències en tots els grups d'edat". Així consta al document de recomanacions aprovat pels ministres de Sanitat dels 28, amb l'objectiu de reforçar la cooperació en aquesta matèria.

A més, la Unió advoca per introduir controls i oportunitats "regulars" de vacunació en totes les etapes de la vida a través de visites "rutinàries" al sistema primari de salut estatal. Així, el document opta per "combatre les desigualtats en la cobertura", tot facilitant l'accés als serveis sanitaris a la població més vulnerable. De la mateixa manera preveu millorar les campanyes de conscienciació sobre els beneficis de les vacunes i augmentar la formació sobre aquest àmbit en els estudis superiors.

La ministra de Sanitat espanyola, María Luisa Carcedo, ha advertit que el negacionisme sobre les vacunes és un corrent "perjudicial", encara que ha reconegut que Espanya no té els problemes d'altres països europeus. A l'arribada a la reunió de titulars de Sanitat de la UE a Brussel·les, Carcedo ha assenyalat que considerava imprescindible fer "plans de comunicació, de conscienciació del conjunt de la ciutadania, però singularment dels pares".

La ministra també ha recalcat que a Espanya "hi ha una alta cobertura de vacunació infantil", superior al 95%, i que en alguns casos "arriba al 97%". "Per tant, estem complint sobradament els objectius que planteja l'Organització Mundial de la Salut", ha assegurat, i ha reconegut que es necessitava "un esforç més gran en el cas de les vacunes en adults", principalment la de la grip.



A més, Carcedo ha defensat que per a l'estat espanyol era de "gran interès" una confluència "amb la pretensió d'aconseguir un calendari comú de vacunacions europeu". Segons la ministra, les vacunes protegeixen "més enllà de la salut individual" i immunitzen "la comunitat".