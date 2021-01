Els vacunats de grip majors de 50 anys tenen menys risc d'agafar el covid

Els vacunats de la grip majors de 50 anys tenen menys risc de contreure el covid, segons un estudi del grup de recerca EPIVAC publicat al British Medical Journal, informa l'Institut Català de la Salut (ICS).

És un estudi que ha analitzat la incidència i el risc de patir covid en 79.083 majors de 50 anys de 12 equips d'atenció primària del Camp de Tarragona, durant la primera onada (març-maig de l'any passat), becat per l'Institut de Salut Carlos III.

També ha estudiat l'efecte de determinats fàrmacs i, així, els que van rebre la vacuna antigripal la tardor passada (2019) van presentar menys risc en comparació amb els no vacunats.

Els que prenen inhibidors del sistema renina-angiotensina-aldosterona (un tipus de fàrmac comú en pacients hipertensos) no tenen més risc, encara que sí els pacients de càncer, malalties cardíaques i respiratòries cròniques. Altres fàrmacs d'ús crònic habitual com antiagregants plaquetaris, anticoagulants orals i antiinflamatoris o corticosteroides no van demostrar cap benefici preventiu del contagi.

Finalment, la hipertensió, l'obesitat i el tabaquisme tampoc presenten un risc més elevat, encara que sí que poden associar-se a una severitat més gran de la malaltia. En una pròxima fase, el grup EPIVAC se centrarà en la presentació clínica inicial (símptomes i signes) del covid i el seu curs clínic, amb la finalitat de desenvolupar una eina predictiva que serveixi per a la valoració inicial dels pacients.