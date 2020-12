Catalunya reprèn la vacunació contra el covid després del retard en l'entrega de Pfizer

Catalunya ha reprès la vacunació contra el covid després del retard en l'entrega de les més de 60.000 dosis setmanals que estava previst que Pfizer lliurés a Catalunya dilluns i que finalment van arribar ahir al migdia al Banc de Sang i Teixits. Es van distribuir arreu del territori i avui s'ha tornat a començar a vacunar a les residències, tal com estava previst, i se seguirà fins dissabte. Ahir només es van posar les dosis de les vacunes que no es van fer servir diumenge.

Fonts de la companyia han explicat a l'ARA que "a causa d'una incidència logística menor" es van haver de "reprogramar un nombre mínim" d'enviaments. També asseguren que "no hi ha hagut cap incidència relacionada amb la fabricació de la vacuna". En aquesta línia, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va dir que no els consta "cap efecte advers de la vacuna que s'ha administrat" i que la logística de la vacuna funcionarà amb "normalitat" a partir de dimarts.