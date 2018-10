La vaga deixarà demà el 66% del servei a Rodalies en hora punta

Aquest dimecres, coincidint amb la castanyada, hi haurà vaga a Renfe. Els serveis mínims dictats per a Rodalies representaran el 66% del servei entre les sis i dos quarts de deu del matí i entre les cinc de la tarda i dos quarts de nou de la nit. Fora de les hores puntes, els serveis mínims seran del 33%

Els serveis de Llarga Distància Convencional i d'Alta Velocitat (AVE) asseguraran la circulació del 78% dels trens, i Renfe Avant oferirà serveis essencials del 65%, segons van informat Renfe i el ministeri de Foment en un comunicat.

El sindicat CGT ha convocat la vaga en les empreses públiques Renfe i Adif en defensa d'un ferrocarril públic i de la implantació de la jornada de 37,5 hores setmanals.

L'afectació es començarà a notar ja aquesta nit, quan ja no circularà el tren de la R1 que surt de Molins de Rei a les 23:05, ni el que surt de Mataró a les 23:13. A la R3 ja no sortirà el de les 23:49 de l'Hospitalet i a la R4 no hi haurà ni el de les 22:24 des de Vilafranca, nii el de les 22:29 des de Terrassa,