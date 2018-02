La vaga de professors a la Universitat de València s’enquista

El professorat associat de la Universitat de València (UV) prepara aquest dilluns la tercera setmana de vaga indefinida per exigir una millora de les condicions laborals després de rebutjar l’oferta de la institució acadèmica d’incrementar el seu sou en 1.800 euros anuals però renunciant als triennis. L’Assemblea de Professorat Associat de la UV assegura que la protesta “no ha perdut força” i que en la segona setmana ha afectat les classes d’entre 12.000 i 15.000 alumnes, és a dir, al voltant del 30% dels 45.000 estudiants de la universitat. La UV en rebaixa la incidència i afirma que el seguiment ha disminuït, ja que “ha passat del 19,6% inicial al 15% pel que fa a les classes, i del 15,62% al 8% pel que fa a les tutories”.

L’última proposta, que l’assemblea va rebutjar dijous, i que demà els sindicats traslladaran a la direcció de la universitat en la taula de negociació, ofereix l’equiparació salarial amb els docents de la Universitat d’Alacant (UA). La mesura suposaria un augment salarial de 1.800 euros anuals en els casos dels ensenyants amb més hores de classe, però estaria acompanyada de l’eliminació dels triennis que el professorat de la UV sí que acumula, a diferència dels seus homòlegs de la UA. Per al portaveu del comitè de vaga, Vicent Monroig, l’oferta és a “anys llum del que es reivindica”.

L’objectiu dels docents associats de la UV és que se’ls equipari amb la categoria de titular d’escola universitària, la qual cosa suposaria un increment del sou de prop de 5.000 euros anuals. Monroig destaca que aquesta petició és “la mateixa” que reivindiquen des de fa mesos els sindicats en la negociació del conveni col·lectiu.

Un altra pedra en el camí de l’acord és el “menyspreu” que el comitè de vaga considera que està rebent, ja que no va ser convocat a la taula de negociació i únicament hi estan representats pels sindicats. “Tenim plena sintonia amb ells, però reclamem ser-hi presents tal com fixa la legislació sobre conflictes laborals”.

Per recollir suports, els docents es van reunir aquesta setmana amb la directora general d’Universitats, Josefina Bueno, a qui van reclamar que el govern valencià fixi un “salari mínim digne”, petició davant la qual, segons el professorat associat, Bueno va “tirar pilotes fora”. Mentre el comitè de vaga amplia els seus contactes, des de la Universitat de València han optat per mantenir silenci i declinen fer declaracions als mitjans de comunicació, una decisió que pot obeir al fet que el 22 de febrer hi ha convocades les eleccions per renovar la direcció.