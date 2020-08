Adif retira els vagons d’un tren descarrilat que es van tirar al riu Sil

Adif, l'empresa pública que gestiona la infraestructura ferroviària, ha obert una investigació i ha posat en marxa uns treballs per retirar els vagons d'un tren de mercaderies que va descarrilar el 28 de juliol a Carballeda de Valdeorras, a Ourense (Galícia). La reacció d'Adif ha arribat després de la polèmica per la caiguda dels vagons al riu Sil: en un vídeo es pot veure com una excavadora empeny els vagons del tren accidentat i els tira al riu. Arran de les crítiques d'ecologistes i partits polítics, Adif ha assegurat que vol aclarir "els detalls del que ha passat" per "depurar, si s'escau, responsabilitats", segons informa Efe.

El tren, que anava per la línia Monforte-Ponferrada, va patir el descarrilament quan es dirigia a Lleó. Tot i que no hi va haver danys personals, el sinistre va obligar a interrompre la circulació ferroviària a causa dels vagons, que havien bolcat a la zona. Després de l'accident, un particular va gravar com els operaris, amb una excavadora, tiraven els vagons al riu. Per això, grups ecologistes i partits polítics, inclosa la Xunta de Galícia, han portat el cas a la Fiscalia i a la mateixa Xunta per demanar explicacions sobre aquesta actuació. Segons les imatges, es considera que hi havia "voluntarietat" de llançar els combois, que no haurien caigut de manera accidental.

651x366 Els vagons del tren descarrilat riu Sil, que ara Adif retira / Brais Lorenzo / EFE Els vagons del tren descarrilat riu Sil, que ara Adif retira / Brais Lorenzo / EFE

De moment, Adif ha començat aquest dimecres l'operatiu per retirar els vagons del tren de mercaderies que encara són al punt del descarrilament, cosa que ha obligat a tornar a aturar la circulació ferroviària. Segons el gestor de la infraestructura, l'objectiu és retirar els quatre vagons que queden: dos al costat de la via (al talús), un al terraplè i el que és a la riba del riu Sil. Els últims són els que han provocat la polèmica pel vídeo que mostra com van acabar fins allà.

Trasllat amb grues

Segons Adif, les tasques per retirar-los consistiran en desmuntar els vagons i traslladar-los fora de la zona de difícil accés. L'empresa ha manifestat que l'operatiu preservarà "les condicions de l'entorn natural". Així mateix, ha afegit que, una vegada es doni l'autorització, es faran treballs de protecció a la llera del riu. S'utilitzaran dues grues de carretera de 80 tones per estabilitzar els dos vagons del costat de la via, cosa que permetrà que els operaris puguin accedir als altres. El perímetre s'haurà de desbrossar per minimitzar el risc d'incendi de la vegetació amb la maquinària.

Adif ha calculat que les tasques duraran una setmana, tot i que dependrà de les condicions perquè els treballs són de "notable complexitat". En paral·lel, es manté la investigació oberta per aclarir per quin motiu es van tirar els vagons.