El vaixell que va provocar l'incendi al port de Barcelona salpa cap a Tànger

El vaixell que va xocar amb una grua de contenidors i va provocar un incendi al port de Barcelona va salpar cap a Tànger ahir al vespre un cop la capitania marítima va autoritzar el seu viatge. La nau 'Excellent' de la naviliera Grandi Navi Veloci (GNV) transportava 414 passatgers quan ahir a les 8 del matí va topar amb la grua. La proa del ferri va desplaçar l'estructura de la màquina elevadora, que, a causa del xoc, va caure de costat i va impactar contra contenidors de productes inflamables i corrosius. El cop de la grua amb els contenidors va provocar l'incendi.

🔴IMPRESIONANTE video que nos ha llegado del accidente de hoy en el @portdebarcelona. Que horror. pic.twitter.com/zrmj5dDy1V — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 31 d’octubre de 2018

L'accident va passar després que les ratxes de vent d'ahir obliguessin a reconsiderar la maniobra d'atracament, que va requerir l'assistència de dos remolcadors. Mentre el vaixell esperava els remolcadors –calien uns 10 minuts perquè arribessin per auxiliar l''Excellent'–, es va optar per desplaçar el ferri a una zona més segura, amb una àrea d'aigua més àmplia. En aquest trànsit, per causes que encara es desconeixen, es va produir la col·lisió contra la grua del moll sud, a l'altura de la terminal de contenidors APM Terminals.

L''Excellent', que procedia de Gènova, transportava tant passatgers com mercaderies –camions amb remolcs–. 59 viatgers tenien la capital catalana com a destinació i van poder desembarcar ahir al matí. La resta dels passatgers, amb Tànger de destinació, van continuar a bord de la nau perquè es preveia que el ferri 'Fantastic', de la mateixa naviliera GNV, fes el trajecte previst. Finalment, però, no va caldre que aquest segon vaixell escalés a Barcelona perquè tots els passatgers van poder marxar ahir al vespre amb l''Excellent'.

Fonts pròximes al Port de Barcelona han explicat que la terminal afectada avui ja està operativa a la banda marítima i demà es reprendrà l'activitat de recepció i entrega de mercaderies.