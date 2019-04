Retencions per un vehicle incendiat a la ronda de Dalt

Retencions de fins a 3 quilòmetres per un incendi d'un vehicle a la ronda de Dalt de Barcelona, a l'altura de Roquetes. Una furgoneta s'ha incendiat en un túnel per causes desconegudes i ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits, segons ha assegurat la Guàrdia Urbana de Barcelona a Twitter. Ara l'incendi s'ha extingit i la via ja s'ha reobert, tant en sentit Llobregat com en sentit Besòs.

🔴 Encara retencions a la B-20/Ronda de Dalt a Via Júlia ➡️ Llobregat per l'incendi d'un vehicle. Obert tots els carrils de circulació, però congestió de 3 km @transitb20 — Trànsit (@transit) 26 d’abril de 2019

Les principals afectacions han estat a Pedralbes-Valldaura en sentit Besòs i a Santa Coloma-Via Júlia en sentit Llobregat. El Servei Català de Trànsit ha informat que els vehicles afectats podien desviar-se per la sortida 3 i 4 de la mateixa B-20. Les retencions actuals es concentren en sentit Llobregat.