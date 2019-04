Els vehicles contaminants podran circular el 2020 amb un permís especial

Els vehicles contaminants que no disposin d'etiqueta ambiental podran circular el 2020 dins les zones de baixa emissió a Barcelona amb una autorització especial per a determinats casos, com anar a la ITV, anar a l'hospital, sortir de cap de setmana o si el seu propietari ho precisa per a una tasca concreta. Així ho ha anunciat aquest dilluns el director de Serveis de Mobilitat Sostenible de l'AMB, Carles Conill, en una entrevista a Betevé.

L'Ajuntament de Barcelona ja va anunciar aquest mes de març que, a partir de l'1 de gener del 2020, uns 50.000 vehicles contaminants no podran circular per la zona de baixes emissions de Barcelona per reduir la contaminació. Ara, segons planeja l'AMB, sí que podran fer-ho si es registren en una web i demanen prèviament una autorització explicant la necessitat d'utilitzar el vehicle. Segons ha explicat Conill, aquest tipus de registre ja funciona en altres ciutats europees com Milà i Amsterdam.

El director de Mobilitat de l'AMB ha especificat que les autoritzacions es faran mitjançant un control tecnològic, és a dir, creuant les dades del registre d'etiquetes de la DGT, i es vigilarà que es compleix a través de les càmeres de trànsit i les matrícules dels cotxes.

La mesura també afectarà els vehicles particulars que vinguin de l'estranger, que també hauran de demanar l'autorització si volen circular per la zona de baixes emissions, i els autocars. Conill ha avançat que si no es disposa de l'autorització les sancions les coordinaran els ajuntaments i seran d'uns 100 euros, tot i que encara no han decidit quan es començarien a aplicar.



Sobre la possibilitat que a Barcelona s'acabi implantant un peatge urbà, com hi és en altres ciutats europees, o que s'ampliïn les restriccions més enllà del 2020, la directora de Qualitat Ambiental de l'Ajuntament, Cristina Castells, ha assegurat que "són qüestions que s'estan analitzant".