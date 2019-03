Els veïns del Poble-sec es manifesten "contra la inseguretat la barri"

Uns 200 veïns del barri del Poble-sec de Barcelona s'han manifestat aquest vespre per protestar "contra la inseguretat al barri" i la falta de solucions per part de l'administració. Sota el lema "Sec de solucions" els veïns s'han concentrat, a les set de la tarda, a l'inici del passeig de Montjuïc, una zona actualment habitada sobretot per gent sense sostre i, des de fa uns mesos, també per menors estrangers sense referents que dormen dins del bosc, a Montjuïc.

Els veïns han tallat el passeig Josep Carner, just a l'inici –a tocar de la carretera de Miramar, molt a prop de la ronda Litoral– per fer la lectura del manifest. "Alcem la veu perquè els polítics prenguin consciència de la problemàtica que afecta el barri i també bona part de Barcelona –ha expressat la portaveu de l'associació convocant, la Unió d'Associacions de Veïns del Poble-sec–. Volem recuperar els carrers, les places i el nostre barri; no podem permetre que hi hagi menors dormint al carrer: aquesta emergència social s'ha convertit ja en un problema per la manca de solucions polítiques", ha afirmat l'associació.

Polèmica perquè la convocatòria "assenyala" els 'menes'

La convocatòria ha generat polèmica aquesta setmana entre diferents col·lectius de veïns per l’enfocament d'aquesta crida i perquè un sector del barri veu “alarmisme” en el seu diagnòstic. El principal punt de conflicte és que, en el comunicat que va remetre a la premsa la Unió d'Associacions de Veïns per informar de la protesta, se situa com un dels focus de la problemàtica el grup de menors estrangers no acompanyats que malviu a Montjuïc, a la zona del Mirador del Poble-sec, al marge del circuit d'atenció a la infància.

Algunes entitats, com la colla castellera del barri, denuncien que darrere de les queixes per la inseguretat hi ha racisme i que s'utilitza la paraula 'mena' per culpabilitzar un col·lectiu sencer. De fet, en un comunicat al qual van donar suport ahir diferents entitats del barri, es rebutja que “des d'una entitat que diu representar els interessos del veïnat es promogui un manifest i una concentració amb connotacions racistes i alarmistes que contribueixen a l’estigmatització”.

La Unió d’Associacions de Veïns, per la seva banda, sosté que la convocatòria d'aquest dijous no era de caràcter racista, sinó que el que demanen són "solucions per al barri", i que això també inclou la situació que viuen aquests menors. La manifestació ha transcorregut de manera tranquil·la pel barri del Poble-sec fins a arribar a la plaça de la Bella Dorita. Un cop allà els veïns han tallat l'avinguda Paral·lel i han tornat a repetir la lectura del manifest.

Protestes contra el racisme

Per la seva banda, l'associació Ex-menas, formada per nois i noies extutelats per la Generalitat, ha convocat dissabte a la tarda una altra concentració, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, per lluitar contra el substrat racista que està apareixent, diuen, en diferents localitats arran de casos com el de Canet de Mar o el de Castelldefels d'aquest cap de setmana passat i també el d'aquest dijous al Poble-sec.

Sota el lema "Contra el racisme i la discriminació", l'associació Ex-menas ha fet una crida a mostrar el rebuig "contra qualsevol tipus de racisme" i insisteix que cal "més mediació per resoldre conflictes i obrir ponts entre els diferents municipis i aquests nois".