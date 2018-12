Els veïns dels blocs amenaçats d'expulsió passen a l'atac

El moviment llogater continua vertebrant-se a Barcelona per fer front a la pujada de preus i a l'expulsió de veïns. Els inquilins tenen clar, de la mà del Sindicat de Llogaters i altres entitats en defensa del dret a l'habitatge, que una de les millors armes que tenen a l'abast és la d'organitzar-se per passar de la negociació individual a la col·lectiva. Seguint aquesta màxima, avui veïns de quatre blocs de Ciutat Vella, tots propietat de la socimi Optimum –de la gestora de fons immobiliaris BMB Investments–, que fa setmanes que porten sobre les espatlles l'amenaça de l'expulsió, s'han coordinat per portar la seva protesta a la seu de la gestora, al passeig de Gràcia. Hi han irromput en grup, a mig matí, per recriminar-los que comprin blocs sencers amb la finalitat de buidar-los i "especular". Els veïns afectats ja fa mesos que conviuen amb les portes tapiades dels pisos que la propietat ha anat aconseguint deixar buits i s'han posat en alerta. "No marxarem", deixaven clar avui durant l'acció de protesta.

El portaveu del Sindicat, Jaime Palomera, ha titllat la propietat de "fons voltor" i els ha acusat d'estar "asfixiant" els veïns o, directament, fent-los fora de casa seva. Una realitat que, assegura, és possible gràcies a la "catifa vermella" que el govern espanyol ha posat a aquest tipus de fons –en referència als avantatges fiscals dels quals es beneficien les societats d’inversió immobiliària (socimis)– perquè puguin "especular amb el lloguer". "La legitimitat està amb nosaltres. No marxarem", ha remarcat Palomera a les portes de la seu de B MB Investments. El Sindicat calcula que Otpimum és propietària de 22 finques senceres de la ciutat.

L'alegria de saber que estem juntes i que guanyarem. Avui okupem les oficines BMB Investments per dir que les veïnes del Raval es queden al barri. @SindicatLloguer @sindicatdebarri @AccioRaval @RavalRebel pic.twitter.com/EwzaoxnNoo — Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) 13 de desembre de 2018

Un dels blocs que s'han mobilitzat és el del carrer del Carme, 106, que, el mes de juliol passat, va ser un dels que van estrenar la via administrativa per denunciar pràctiques d'assetjament immobiliari. A mitjans de gener expira el termini de sis mesos per donar resposta al recurs que van presentar. Segons la llei, les pràctiques vinculades al mòbing es consideren una infracció molt greu i es poden sancionar amb multes d'entre 90.000 i 500.000 euros a Barcelona –i de fins a 900.000 euros en altres municipis–. Aquests veïns denunciaven que la propietat no atenia les seves demandes per fer el manteniment i que, per exemple, la porta del carrer va estar mesos sense tancar i a l'escala s'hi practicava la prostitució, s'hi consumia droga i alguns inquilins hi havien patit robatoris. Avui aquests llogaters s'han sumat a la lluita de tres blocs més per demanar que se'ls renovin els contractes i que no se'ls ofereixin només pròrrogues.

En un d'aquests blocs, al mateix carrer del Carme, però al número 23, com denuncia l'Elionora, una de les llogateres, s'han començat a succeir les portes tapiades i també hi han tingut problemes per falta de manteniment, com plagues d'escarbats. "Ens ofereixen pròrrogues de contracte perquè el que volen és poder tenir disponibles els pisos quan els necessitin i nosaltres el que volem és estabilitat", denuncia aquesta veïna, que assegura que vuit dels inquilins del bloc ja han marxat. També viu amb una pròrroga l'Elena de la Cruz, veïna del carrer Massanet, 6, que denuncia que només ha aconseguit que li facin contractes per temps inferior a un any en considerar que té l'habitatge principal a una altra localitat -ella ve de Madrid. L'últim contracte, de nou mesos, està a punt de vèncer-li. De nou veïns, diu, en queden tres. "Jo vull el pis per viure-hi, vull viure a Barcelona i tinc dret a un contracte de tres anys", lamenta.

"Ens estem organitzant i guanyarem", remarca, al seu costat, l'Àngel Ponsa, que és un dels veïns afectats per la pujada d'un 50% del lloguer que es vol fer en uns pisos de protecció oficial de Santa Perpètua de Mogoda. La pujada s'ha de fer efectiva a finals d'any i els veïns no estan disposats ni a acceptar-la ni a marxar de casa seva.