Els veïns dels barris en mans socialistes temen la paràlisi

Un any i mig després, els districtes de l’Eixample, Sant Andreu i Sarrià-Sant Gervasi viuran un altre canvi de regidor. El divorci del govern municipal de Barcelona en Comú i el PSC implica que els comuns tornin a agafar les regnes dels territoris que havien passat als socialistes, i això, encarant ja la recta final del mandat, genera incerteses als barris afectats, que recelen que les traves burocràtiques endarrereixin projectes importants o que els nous responsables polítics dels districtes vulguin introduir canvis d’estratègies. “Ens agafa en el pitjor moment”, confessa la presidenta de l’associació de veïns de l’Esquerra de l’Eixample, Sylviane Dahan , que veu com ara que començaven a arrencar el procés participatiu per redefinir els nous usos de la Model, el canvi de regidor “afegeix incerteses” al moment.

Els veïns confien que, tractant-se d’un projecte de ciutat i d’aquesta envergadura, el relleu de la regidora Montserrat Ballarín (PSC) per algú de Barcelona en Comú -encara no està definit si serà Agustí Colom qui recuperarà les regnes de l’Eixample- no impliqui grans canvis en el dibuix del projecte de transformació, però tenen clar que el relleu suposarà haver de destinar més temps a aspectes ja discutits. I asseguren que, sobre la taula, tenen, a més de la Model, projectes importants com els equipaments que s’han de construir a l’illa de Germanetes o el desplegament de les superilles, per als quals ara s’havia de posar el peu a l’accelerador i potser no encararan el final del mandat amb el ritme anunciat.

Al barri de Sant Antoni, també a l’Eixample, comparteixen incertesa. El president de l’associació de veïns, Pep Sala, tot i confiar que no es faran modificacions en projectes tan debatuts com el de la superilla -tot just aquests dies estan començant les obres de la primera fase-, conclou que tot canvi de regidor s’acaba traduint en mig any extra de feina perquè tothom es ressituï -parla des de l’experiència del primer relleu que ja van viure quan els socialistes van entrar al govern i de les preses de possessió anteriors.

Un districte “complex”

Sala aventura, a més, que no seria el primer cop que un nou responsable polític vulgui afegir caràcter propi a projectes que ja estan en marxa. “En un districte tan complex com l’Eixample, tants canvis no són mai positius”, afegeix Joan Itxaso, de l’associació de la Sagrada Família. Tot i que assegura que en aquesta zona els grans reptes - com la reforma de les Glòries- ja van endavant, recela de les “pèrdues de temps” associades al relleu. “La maquinària municipal és molt lenta i tot canvi polític implica temps. Queda poc mandat i, pràcticament, ens trobarem que el nou regidor arribarà que estarem en precampanya i sense temps per a res”, conclou.

A Sant Andreu, on l’arribada dels socialistes al govern es va traduir en el relleu de la regidora Laia Ortiz per Carmen Andrés, no veuen el canvi amb mals ulls. El president de l’associació de veïns, Santi Serra, assegura que amb Ortiz tenien una relació més pròxima, que s’hi reunien amb més freqüència i defensa, en la mateixa línia que els altres barris afectats, que els grans projectes de transformació de la zona -com la pacificació del carrer Gran de Sant Andreu- ja estaven engegats abans del relleu.

L’associació de veïns, de fet, va veure “estranya” la jugada de posar una regidora socialista en una zona on el PSC va ser la quarta força. Però més estrany va ser el procés a Sarrià-Sant Gervasi, on els socialistes no hi tenien representació i, fruit del pacte de govern, Daniel Mòdol va acabar substituint Gerardo Pisarello en les funcions de regidor. Ara els veïns confien que es faci, de nou, el canvi a la inversa, cosa que esperen que no tingui una gran afectació en el seu dia a dia.

“Qui vingui, vindrà”, resumeix Eva Ceano, de l’associació de veïns, que remarca que a la zona “tampoc s’hi estan fent grans coses” i que, per tant, diu, notaran poc el nou relleu polític.