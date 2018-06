Els veïns de l'edifici on va morir una persona electrocutada no tenen data de tornada a casa

La vintena de veïns desallotjats del bloc de pisos de Sabadell on el passat 25 de maig va morir una persona electrocutada mentre es dutxava no tenen data per tornar a casa seva. Així ho ha explicat aquest dimecres l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, després de la celebració de la junta local de seguretat. Serracant ha assegurat que s'està garantint l'acompanyament a les famílies afectades i que es treballa per garantir la seguretat del bloc. Les persones que ho han necessitat han sigut reubicades en pensions. La vintena de veïns van ser desallotjats de l'edifici unes hores després del succés, encara que al cap d'uns dies van poder tornar a les seves llars per recollir pertinences i roba.

La Policia Municipal de Sabadell va fer el desallotjament fa un mes de matinada, després que un veí del bloc morís electrocutat mentre es dutxava al seu domicili. El succés es va produir al migdia en un dels pisos de l'edifici situat al número 6 del carrer del Príncep de Viana –un immoble de cinc plantes amb dos pisos per planta– del barri de Ca n'Oriac. Els primers indicis apuntaven que s'hauria produït "una anomalia o un encreuament" entre la instal·lació elèctrica i la de l'aigua, que hauria provocat l'electrocució de la víctima, un home de mitjana edat. Tot i això, menys de 48 hores després, la Policia Municipal de Sabadell va evacuar tot el bloc com a mesura de precaució en comprovar que l'edifici no reunia "les condicions de seguretat".