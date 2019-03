Els veïns guanyen el pols contra l'hotel de Drassanes

El setembre de l'any 2017, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar el Pla d'Usos de Ciutat Vella que havia aprovat el govern de Xavier Trias l'any 2013. La sentència va ser molt oportuna per al govern d'Ada Colau, que volia aplicar una normativa encara més restrictiva pel que fa a l'obertura d'hotels i locals de restauració en aquesta zona de Barcelona. Un dels solars afectats per aquella sentència va ser el solar de Drassanes, entre els carrers de Perecamps, Mina i el Portal de Santa Madrona, on un promotor hi volia aixecar un hotel. El govern dels comuns els va acabar negant la llicència hotelera, al·legant que s'havia acceptat a tràmit en virtut d'un Pla d'Usos anul·lat pel TSJC.

Els propietaris van presentar diferents contenciosos administratius contra l'Ajuntament per aquesta decisió i, paral·lelament, van presentar també un recurs contra la sentència del TSJC que anul·lava el Pla d'Usos del 2013. Aquest dimarts s'ha fet públic que el Tribunal Suprem no ha admès a tràmit el recurs. El solar continua sent propietat del grup hoteler que també ha demanat una compensació econòmica a l'Ajuntament.

Des de Salvem Drassanes, la plataforma que s'oposa des del principi a la construcció del gran hotel de Drassanes, Anna Moreno, ha celebrat la notícia i ha recordat que el que vol el veïnal són pisos de protecció oficial.