Els veïns s'organitzen per intentar indultar 'in extremis' el bus 41

Han recollit 4.000 signatures i aquest matí han protagonitzat la primera concentració de protesta des que, fa tot just tres setmanes, es van constituir com a plataforma. Veïns de l'Esquerra de l'Eixample i Sant Antoni s'han organitzat, a contrarellotge, per intentar 'indultar' la línia 41 d'autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que, dilluns, amb l'entrada en funcionament de la penúltima fase de la nova xarxa de bus, quedarà substituïda per la línia V9. Els veïns organitzats lamenten que el canvi no soluciona molts dels trajectes que fan habitualment. Sobretot, els de gent gran que vol arribar a l'ambulatori de Manso i a l'Hospital del Sagrat Cor o que busca anar i venir del Mercat de Sant Antoni. També les famílies de les escoles de la zona alta del districte de l'Eixample, Entença i Eixample 1, s'han mobilitzat per demanar que es mantingui el 41, perquè molts dels alumnes del centre hi arriben des de Sant Antoni. Però el canvi ja no té marxa enrere perquè el consistori defensa que la zona queda ben coberta amb les línies de la nova xarxa, tot i que no es tanca a estudiar futures modificacions.

El canvi més important –sobretot per a gent gran i famílies que es desplacen amb nens petits– és que la V9 puja recte per Entença i baixa per Viladomat i, per tant, ja no ressegueix el barri de Sant Antoni per carrers com Manso i Tamarit. Les modificacions, de fet, també han posat en guàrdia veïns de la zona alta de la ciutat, perquè l'entrada en funcionament de la V9 –que busca millorar la connexió en autobús a les escoles d'aquesta àrea– implica canvis a la zona de Sarrià.

Montse Gisbert, de la plataforma Salvem el 41, denuncia que fa un parell d'anys ja van veure com el trajecte d'aquesta línia quedava retallat i ja no arribava fins a Sant Adrià, sinó que connectava la plaça Catalunya amb la de Francesc Macià, i que ara el pas següent és eliminar-la malgrat que és un traçat que fa servir molta gent gran i molts escolars de la zona. "La solució que ens donen no ens val gens", lamenta Gisbert, que argumenta que la majoria d'usuaris de la línia la fan servir per a trajectes de proximitat i que haver de fer transbords, seguint la lògica de la nova xarxa, complica la mobilitat. Remarca, en aquest sentit, que el 41 funcionava gairebé com una llançadora per a la gent gran per moure's entre centres com l'ambulatori i l'Hospital del Sagrat Cor.

Des de l'Ajuntament recorden que els canvis que ara s'apliquen als autobusos es van fer després d'u procés participatiu i que es va considerar que la cobertura era adequada. Tot i així defensen que "no estan tancats" a introduir canvis en el dibuix previst però que cal temps per estudiar-los.