La venda de la Grossa de Cap d'Any per internet puja un 20%

La venda de bitllets de la Grossa de Cap d'Any a través d'internet ha pujat un 20% respecte a l'any passat. Segons les dades facilitades per Loteria de Catalunya, enguany han augmentat els clients que han optat per comprar els seus números utilitzant la web oficial o l'apli de telefonia mòbil, dos mètodes que permeten escollir la combinació de xifres o triar un número aleatori. En conjunt, sumant la venda de bitllets físics, la distribució de la Grossa de Cap d'Any ha crescut un 4% si es compara amb la mateixa data de l'any passat.

A menys de 24 hores per l'inici del sorteig, que es farà aquest dilluns al migdia, nombrosos punts de venda han esgotat els bitllets i alguns compradors busquen un establiment on aconseguir un número. De fet, durant aquest cap de setmana, molts ciutadans s'han apropat als punts de distribució per comprar un número amb el format tradicional de cartró o escollint-lo a través del terminal expenedor. Entre els establiments que només tenen els bitllets de cartró, n'hi ha molts que ja han esgotat les existències.